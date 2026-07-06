開冷氣飄怪味！師傅拆機驚見10多隻蝙蝠　糞便狂掉極嚇人

▲清洗師傅意外在室內機內發現十多隻蝙蝠棲息。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

大陸浙江省嘉興市一名冷氣清洗師傅近日上門服務時，意外在室內機體內發現十多隻蝙蝠棲息，引發網友熱議。據悉，清洗人員何師傅拆開冷氣蓋板後，赫然看見一團黑影擠在機體內，起初誤以為是老鼠，嚇得不敢靠近，仔細查看才發現竟是一群蝙蝠，同時還有大量蝙蝠糞便掉落。

根據《羊城晚報》報導，何師傅表示，屋主透露該房間平時鮮少使用，只因近期開啟冷氣時聞到異味，才請人前來清洗。打開窗戶後，藏身在冷氣內的蝙蝠陸續飛離，他也隨即完成機體及糞便清理工作。

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依據現場情況判斷，蝙蝠可能是經由冷氣機連接管穿牆孔洞鑽入室內，因此建議住戶以膠泥或密封材料封堵孔洞，避免再次成為野生動物棲息處。事件曝光後，不少網友分享類似經驗，表示曾在冷氣內發現壁虎、老鼠、蟑螂等小動物，提醒民眾不可輕忽空調保養與環境管理。

專家建議，民眾應定期清洗冷氣機，保持機體內部清潔，並檢查室內外管線孔洞是否密封完整，防止動物入侵。若發現空調出現異味、異常聲響或運作異常，應立即停止使用，並請專業維修人員檢查，以確保設備正常運作及居家環境衛生安全。

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