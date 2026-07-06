「水泥業黑馬」砸9.3億　掃進大直全新商辦大樓

記者項瀚／台北報導

水泥大亨口氣砸9.3億元，買下大直新完工的「忠泰世界廣場」共753坪空間，毛胚交屋，而本次交易也創下中山區近2年最高價的交易。專家表示，雖然房市冷，推案量減少，但商用不動產興建需求持續，水泥廠的生意還是相當不錯。

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▲水泥大亨口氣砸9.3億元，買下大直新完工的「忠泰世界廣場」共753坪空間。（圖／記者項瀚攝）

大直新完工的商辦「忠泰世界廣場」15樓以9億3294萬元交易，含12個車位權狀753坪，拆算單價134萬元，備註為毛胚屋。而該筆交易也創下中山區近2年最高價紀錄。

觀察《樂居網》資料，目前「忠泰世界廣場」共有20筆交易，但成交總價都在1~1.5億元、房屋坪落在100坪左右。這次一口氣砸9億多元，誰那麼大手筆？

經查謄本，本次買方為晉瑜企業，該公司為國內銷售量第三的水泥業者，更是國內目前最大的進口水泥原料商。

▲近2年中山區最高價的三筆房地產交易。（AI協作圖／記者項瀚製作，經編輯審核）

高力國際業主代表服務部董事黃舒衛表示：「近年科技業購置廠房需求強，而一些有實力的傳產業者也在精華區購置辦公室的需求，像去年陽明海運才以112億元於南港昆陽買下整棟辦公大樓『華固中央置地』。」

至於水泥產業，黃舒衛表示：「雖然房市冷，建商推案量降低，但在政府打住不打商的政策，以及台灣科技產業蓬勃發展，商辦大樓、廠房興建腳步不停歇，使得水泥產業仍有不錯的業績，且能在這個產業中立足，本就有堅厚的實力。」

第一太平戴維斯研究部資深協理丁玟甄表示：「『忠泰世界廣場』由大師安藤忠雄打造，基地面積夠大、建築氣派，且緊鄰美福飯店，步行至捷運站約10分鐘，地段條件不錯，成交單價134萬元符合行情。」

丁玟甄觀察：「大直一帶屋齡10年的辦公樓，成交單價都有百萬元以上價碼，且目前可售的商辦大樓供給不多，僅有『華固時代置地』，而未來則有大陸建設等案加入。」

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