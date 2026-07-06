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豪門姊妹爭祖厝！她拒收「一封掛號信」　5億豪宅瞬間飛了

最高法院（圖）認定黃世惠祖厝案已合法送達法院文書給黃美惠，但她未曾出庭，遭判失去房屋所有權確定。

▲最高法院（圖）認定黃世惠祖厝案已合法送達法院文書給黃美惠，但她未曾出庭，遭判失去房屋所有權確定。

圖文／鏡週刊

曾經是千億豪門的三陽機車前董座、慶豐集團黃世惠家族爭產案，遭最高法院判敗訴確定，痛失位於台北故宮博物院附近千坪、5億元祖厝的是黃家大女兒黃美惠，黃美惠敗訴的關鍵原因，竟是拒收掛號信錯過開庭時間及上訴時效，加上本人未曾出庭，就在程序階段，未實質審理情況下輸掉官司。

本刊調查，黃美惠長年居住在美國行醫，訴訟期間，她以保障隱私權為由，不願提供美國的通訊住址，只留下一個位於美國德州的UPS（聯合包裹）信箱供聯絡用，知情人士指出，黃美惠可能因與妹妹纏訟過度氣憤，不願看到與妹妹相關的訊息，她告訴UPS拒收掛號信，卻因此錯過台灣法院合法送達的開庭通知，痛失5億豪宅。

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在祖厝爭奪戰中，一審士林地方法院法官認為，姊姊黃美惠無正當理由不到庭、也沒有委請律師代理，更沒有提出答辯書，最後只好進行「一造辯論」，加上妹妹黃悠美提出父親寫下的贈屋合約，法官採信黃悠美所有的主張，2023年12月4日，判處黃美惠敗訴，並以在網站公告的方式進行公示送達判決。

黃世惠的大女兒黃美惠以美國德州的UPS（圖）信箱為官司聯絡處。（翻攝Google Maps）

▲黃世惠的大女兒黃美惠以美國德州的UPS（圖）信箱為官司聯絡處。（翻攝Google Maps）

敗訴後，黃美惠急忙以沒有收到開庭通知等理由，向二審高等法院上訴，但二審法官認為，雙方之前爭訟時，黃美惠留下的美國UPS通訊信箱曾收受台灣法院文件，祖厝案開庭通知曾寄到這個信箱，也有人簽收，何況一審法官先後將開庭通知及判決書在網站公告60天進行「公示送達」，黃美惠不但沒有出庭，也沒有請律師代理，加上上訴時已逾20天的時效，仍判黃美惠敗訴。

全案等於未進入實質審理，黃美惠是因為不收掛號信錯過出庭及上訴而輸掉官司，她不服判決結果，認為自己在國外，公示送達並沒有貼在國外的媒體，台灣駐外單位也沒有實質送達，這樣的公示送達方式，當事人根本接收不到，還沒站上法庭就輸了官司，訴訟權未獲保障。

黃美惠決定上訴最高法院救濟，但最高法院認為，黃美惠上訴二審時，仍是以美國UPS信箱為聯絡處，可見這就是送達處，且法院也另進行公示送達，最高法院認定送達合法，再判黃美惠敗訴，全案確定。只是黃美惠仍不死心，繼續窮盡一切救濟方法，聲請再審也遭駁回，目前正進行抗告。知情人士表示，失去祖厝的黃美惠若再敗訴，只能打憲法官司，由大法官進行最後裁判。


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關鍵字：黃美惠鏡週刊

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