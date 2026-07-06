「頭頂長大樹」戰地風公寓賣1.5億　神秘人無貸款掃進

記者張雅雲／高雄報導

屋頂長出大樹、外牆像廢墟，高雄三多商圈「戰地風」老公寓也能破億成交。根據實登揭露，前鎮區一心二路55年老公寓4月由自然人無貸款一口氣收購6戶、整棟買下，成交價1億5158.9萬元。信義房屋專家表示，該區地段精華，可建地不多，地價約100~120萬元。

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▲屋頂長出大樹、外牆像廢墟，高雄三多商圈「戰地風」老公寓破億成交。（圖／記者張雅雲攝）

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高雄三多商圈開發早，有不少老透天、公寓，根據實價登錄，4月有棟屋齡55年老公寓，位於一心二路，整棟出現轉手交易，該公寓地坪130.68坪、建坪211坪，總共6戶，成交價1億5158.9萬元，換算地價116萬元。

▲該公寓地坪130.68坪、建坪211坪，總共6戶，成交價1億5158.9萬元。（圖／記者張雅雲攝）

不過建物外牆老舊斑駁，頂樓甚至已長出大樹，枝葉幾乎覆蓋建物上方，與周邊商辦大樓形成強烈對比。據《Google Maps》過去街景，該公寓過去曾掛出「危老已過審」帆布，也讓外界推測該交易應與後續危老整合、改建開發有關。據查，買方為徐姓自然人，且未辦理貸款，一口氣買下6戶，賣家也是自然人。

台灣房屋亞洲新灣區特許加盟店店東劉沛緹表示，三多商圈地段精華，鄰近新光三越、SOGO等百貨，一心路、復興路沿線商家林立，屬於南高蛋黃區，吸引建商卡位，不過因可建地不多，土地交易稀少，建商多以整合為主，近年已有不少建商整合舊透天儲備土地。

▲周邊多為屋齡約40多年的復興國宅，主力單價約18~22萬元。（圖／記者張雅雲攝）

信義房屋三多捷運店主任業務鄭宏權表示，以目前區域行情來看，土地單價約每坪100~120萬元，這類老公寓的價值已不在建物本身，而是未來整合改建的土地價值，因此即使屋況老舊不能居住，仍吸引買方入手。

鄭宏權分析，基地若單獨興建仍受基地規模及周邊高樓影響，不過緊鄰基地仍有1棟老公寓尚未整合，若未來能順利整合，不僅基地面積、面寬更完整，也有助於建築規劃及產品定位，至於未來推案行情，外界預估，以目前三多商圈新建案行情推估，開價有機會落在每坪40~50萬元。

鄭宏權說：「目前周邊多為屋齡約40多年的復興國宅，主力單價約18~22萬元，因住戶多為自住，市場釋出量不大，交易相對穩定。」

▲一心二路公寓成交小檔案。（AI協作／記者張雅雲製作，經編輯審核）

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