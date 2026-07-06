盤點北車10分內捷運宅　1站「單價比台電大樓便宜40萬」最熱門

▲盤點距離北車10分鐘內最夯捷運宅站點。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

盤點距離北車10分鐘內最夯捷運宅站點，江子翠1年成交470件最多。價格方面，以龍山寺最為親民，均價僅5字頭。值得關注的是，江子翠站距離北車9分鐘，與台電大樓一樣時間，但每坪單價卻便宜高達40萬元。

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永慶房產集團盤點台北車站通勤時間10分鐘內、近1年住宅交易量最高的前10大捷運站，榜首由板南線江子翠站奪下，交易量達470件，遙遙領先其他站點。

龍山寺站周遭平均單價59.1萬元，成為台北車站10分鐘捷運生活圈中，房價最實惠的捷運站點。而江子翠站距離北車9分鐘，與台電大樓一樣時間，但每坪單價卻便宜高達40萬元。

▲台北車站捷運通勤10分鐘最熱門前10名捷運站。（AI協作圖／記者項瀚製作，經編輯審核）

永慶房屋研展中心副理陳金萍分析：「江子翠站區域內物件選擇眾多，帶動房市交易量暢旺，再加上近年來江翠北側重劃區不斷有新建案推出，為市場持續注入供給，造就江子翠捷運站近一年交易量攻上470件，位居榜首。」

龍山寺站方面，陳金萍表示：「周邊屬萬華早期發展核心，街區更為老舊、傳統市場與長期居民比例高，成為整體均價落在5字頭的關鍵，不過正因房價親民、加上通勤優勢明顯，反而吸引預算有限、又堅持留在台北市核心生活圈的首購族與小資族進場卡位。」

東森房屋研究中心經理葉沛堯表示：「捷運台電大樓站為中正區門牌，屬台北市中心，以區域來看，房價本就比萬華區高出不少，且該區坐擁羅斯福路門牌以及師大商圈，機能不佳，區域新案最高已來到每坪150萬元水準。」

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