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東區少見大面積開發案動土　1.8萬坪榮家舊址華麗轉身

▲▼ 。（圖／記者張雅雲翻攝）

▲原榮家舊址位於台南東區，5.9公頃市地重劃案6日動土，將串聯未來台鐵林森站與文化中心生活圈。（圖／台南市地政局提供）

記者張雅雲／高雄報導

台南東區少見大面積開發案來了！原榮家舊址5.9公頃市地重劃案6日動土，將串聯未來台鐵林森站與文化中心生活圈，預計2029年完工。信義房屋專家指出，周邊地價已達40~45萬元，區域交易以中古大樓為主，均價約25萬元。

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台南市地政局6日舉行「東區機35市地重劃工程」動土典禮，台南市長黃偉哲表示，基地位於崇明路、榮譽街及未來林森地下車站周邊，原址為台南榮譽國民之家，2023年底搬遷後，正式啟動土地活化，打造東區近年少見的大面積整體開發案。

台南市地政局長長陳淑美表示，該重劃區開發面積約5.9189公頃（約1.78萬坪），其中商業區約2.53公頃，住宅區約0.48公頃，預計2029年2月完工。且未來配合台南鐵路地下化，基地西側將設定林森站，並串聯綠園道工程，整體規劃除商業、住宅外，也將打造特色公園、多目標立體停車場及滯洪設施。

▲▼ 。（圖／記者張雅雲翻攝）

▲台南市東區機 35市地重劃土地使用。（圖／台南市地政局提供）

信義房屋崇明店專案經理謝涵伃表示，機35重劃區位於文化中心生活圈，銜接崇明商圈及未來林森站，周邊商圈、學區、公園等生活機能完整，區域發展相當成熟，近年幾乎沒有大型土地可供開發，因此此次重劃案格外受到市場關注。

謝涵伃分析，目前文化中心生活圈住宅新案站上5字頭，區域仍以中古屋為主，大樓屋齡約25~30年，成交單價約每坪25萬元；透天屋齡多為30~40年以上，若屋齡約20年，總價約1000萬元上下。由於東區土地供給相當有限，近年幾乎沒有大型素地釋出，若以透天地坪換算，土地行情約每坪40~45萬元。

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關鍵字：台南重劃林森站東區房市文化中心榮民之家市地重劃

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