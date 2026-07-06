昔「高雄華爾街」迎70億都更　舊市議會變26層商辦

▲曾是高雄政治核心的舊市議會閒置多年，6日終於動土，由台灣人壽斥資70億元打造26層金融新創大樓。（圖／高雄市政府提供）

記者張雅雲／高雄報導

昔日「高雄華爾街」再迎70億大案！ 曾是高雄政治核心的舊市議會閒置多年，6日終於動土，由台灣人壽斥資70億元打造26層金融新創大樓，預計2031年完工，信義房屋專家表示，亞資中心拼圖逐步到位，未來可吸引金融、AI及高資產客群進駐。

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高雄市長陳其邁表示，舊市議會以公辦都更方式引進民間投資，由台灣人壽投資70億元，將延續舊市議會建築特色。根據規劃，該案基地約2122坪，將興建地上26層、地下4層金融新創大樓，總樓地板面積約2萬6593坪，預計2031年完工。6樓至26樓規劃為A級商辦，1至5樓則規劃商辦大廳、餐飲商場、會議中心及穹頂花園。台壽透露，目前商辦以出租為主，租金未定。

▲建築規劃概述 - 整體開發規模說明。（圖／高雄市政府提供）

台灣人壽董事長許舒博表示，台灣人壽長期看好高雄發展，自2015年起陸續投入和發產業園區、總圖文創會館BOT、特貿三都更案、澄清湖運動休閒園區及舊市議會等重大建設，累計投資高雄已逾543億元，持續以實際投資參與城市轉型。

信義房屋成功漢神店業務曹哲禎表示，目前中正路周邊多以中古商辦、住宅為主，以市場行情預估，新A辦租金單坪約2000元，周邊住宅以在地剛性需求為主，新建案成交單價約45~55萬元，10~20年中古大樓單價約35萬元，20~30年住宅約30萬元左右。

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