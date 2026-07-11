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股市多頭「房市風向變了」　雙北一類產品跑得比小宅快

▲▼ 北士科 。（圖／記者項瀚攝）

▲雙北代銷業者觀察，「小宅當道」的絕對風向轉變了，中大坪數動起來了。（示意圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／綜合報導

股市大漲，房市有什麼變化？雙北代銷業者觀察，「小宅當道」的絕對風向轉變了，這波股市「真正賺到錢」的人，不是首購族、不是財力有限的年輕人，而是本就有一定資產條件的人。這些人賺到錢後，想著如何換更大、更新、品質更好的房子。

《地產詹哥老實說》EP316／超狂「可負擔住宅」橫空出世　專家憂：這底線一鬆秒崩盤

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台灣AI科技產業暢旺，台股大漲，「股轉房」效應究竟出現了沒？《住展雜誌》發言人陳炳辰表示：「有，但不多！目前大多資金仍在股市，等到未來台股出現休息、甚至回檔，資金流動效應可能更明顯一些，但關鍵還是看下一季央行理監事會議。」

然而，在股市多頭的環境下，雙北房市有一風向正悄悄改變。就有第一線代銷業者坦言：「過去房市好的時候，小宅、低總價衝最快，但現在有點不一樣了，不少個案中，中坪數、甚至中大坪數跑得比首購產品還好。」

代銷業者進一步說明：「這波股市大漲，真正賺錢『有感金額』的人，不是首購族。財富有限的年輕人玩股票，除非少數很敢的人，不然投入的資金很有限，賺到的錢要買房，仍是吃力，買不起、還是買不起。」

他接著表示：「反觀，本就有一定資產的人，在股市賺到更多財富，獲利了結之後想的是『如何提升生活品質』，就會考慮買更大、更新的房子，這類的換屋族出現，雙北中坪數以上的個案就動起來了。」

此外，在仲介市場也是如此，房仲都有一致共識感受，「最近中高總價、甚至豪宅，其市場成交量上升。」不過，有錢人對品質的要求高，一些有抗性的個案，還是掛掉。

馨傳不動產智庫執行長何世昌表示：「雙北房市剛需存在，供給量也有限，在這2年房市不景氣的環境中，市場表現本就相對穩健一些，甚至有些個案仍繳出驚人的銷售成績，其中建商品牌絕對是一大關鍵。」

▲▼ 預售看屋 。（圖／記者項瀚攝）

▲房市不景氣的大環境中，仍有品牌建商個案繳出亮眼銷售成績。（圖／記者項瀚攝）

《地產詹哥老實說》EP316／超狂「可負擔住宅」橫空出世　專家憂：這底線一鬆秒崩盤

關鍵字：房市股市坪數小坪數中坪數大坪數代銷

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