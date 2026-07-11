台積電分紅破百萬！北高雙雄站4字頭　網驚：房價怎跌？

▲台積電近日發放員工分紅，單包分紅突破百萬元，在高雄掀起台積宅熱議。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

台積電近日發放員工分紅，不少年資不到3年的工程師獎金一大包，單包分紅突破百萬元，在高雄掀起台積宅熱議，不少在地人憂心「房價要怎跌？」從高雄今年實登來看，北高受惠最大的楠梓、橋頭2區，堪稱科技雙雄，均價雙站4字頭。

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台積電近期發放年度分紅，引來員工在網路分享，年資不到3年就領到超過100萬元獎金，就有高雄人憂心，台積電設廠到哪，房價到漲到哪，每年都有分紅，這樣房價還有機會跌嗎？也有台積電工程師表示，房子早就買好了，現在主要還是投資股市。

楠梓為台積電高雄廠所在地，橋頭則有橋頭科學園區，2區是北高雄科技聚落買盤最直接承接區，近年因產業題材、人口移入與新案供給同步升溫，也被市場視為北高房市「科技雙雄」。

儘管受信用管制影響，根據實登統計，台積電周邊預售市場價格仍具支撐。楠梓今年預售最高成交單價為「高大之森2－高大之上」，每坪47.96萬元；橋頭則由「達麗世界學」以每坪43.78萬元居冠，且2區均價皆站上4字頭。

▲楠梓、橋頭2026年預售房價統計。（AI協作／記者張雅雲製作，經編輯審核）

高雄市代銷公會理事長謝哲耀表示，高薪科技族仍是目前房市最具購買力的客群，目前北高雄楠梓、橋頭出現成交量縮，但價格並未明顯修正，主要原因在於市場仍看好高雄大學特區、橋頭新市鎮等區域的長期發展，尤其半導體產業聚落持續成形，買方對未來仍具信心。

他指出，目前建築成本、土地成本仍維持高檔，建商降價空間有限，「價格不會因為成交量縮就跟著下跌。」若市場買氣不佳，建商寧可延後推案、放慢銷售速度，等待景氣回溫，也不願輕易降價，以免影響整體市場價格。

至於中古屋市場是否有機會出現修正？高雄市仲介公會副理事長陳揚智認為，關鍵仍回到地段與屋主是否有資金需求。他表示，若物件位於精華區、屋主又沒有資金壓力，即使堅持價格，頂多只是成交時間拉長；反之，若屋主希望加快成交速度，或有換屋、資金周轉等需求，自然會提高議價空間，取決於中古屋主資金壓力。

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