ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

懂挑「護城河」！　財女超狂股房雙拼術：蛋白區變金磚

▲▼今日台股開高走高，指數大漲超過兩百點，盤中再創歷史新高。（圖／記者湯興漢攝）

▲股市大多頭，不少人靠AI題材、疫情後行情賺進第一桶金。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者項瀚／台北報導

股市旺，不少人靠AI題材賺進第一桶金，開始思考是否該把部分資金轉進房市。最新一集《地產詹哥老實說》邀請財經作家財女珍妮，她表示，房地產與股票具備不同特性，沒有固定的股房配置公式，但房地產因具備抗通膨、波動相對較低等優勢，確實適合作為資產配置的一環。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲點擊收聽Podcast《地產詹哥老實說》，解析股市獲利了結後，該來買房嗎？

財女珍妮表示：「股票市場波動大，可能出現單次40~50%的跌幅，但房市即便遇到景氣循環，多半僅是交易量降溫、價格短暫停滯，過了2~3年，市場熱度通常又會回來，原因在於房地產仍屬剛性需求。」

她指出：「許多人在股市賺錢後，不敢把所有資金繼續壓在股市，因此選擇轉進房地產，房子就是稀有財，土地有限，提前卡位好的地段，未來增值速度通常也比較快。」

年輕人該先買股、還是買房？財女珍妮認為：「要看人生階段與手上資金。」她說：「如果是剛進職場的小資族，連頭期款都不足，仍應優先透過股市累積資本；但若已經有一定資金、甚至手握200萬元，也有明確看好的物件，搞不好現在就可以出手。」

▲▼ 財女珍妮 。（圖／翻攝自地產詹哥老實說）

▲財女珍妮坦言：「房市最可怕的不是下跌，而是沒先進場。」（圖／翻攝自《地產詹哥老實說》）

事實上，財女珍妮27歲時購入人生第一間房，當時正逢2009年金融海嘯後低點，後來房市在2010年至2012年間逐步升溫，順勢換屋獲利。」她坦言：「房市最可怕的不是下跌，而是沒先進場，因為隨著時間與通膨推進，原本買得起的房子，未來可能就再也買不到。」

對於近年熱門的預售屋市場，財女珍妮認為：「預售屋對資金有限的年輕人來說，確實是相對友善的產品，因具備工程期付款特性，能降低初期資金壓力，有點像用時間換槓桿，也是一種強迫儲蓄。」

▲▼甲山林圓購屋夢,租金轉為房貸,甲山林房展中心,銷售中心,看房。（圖／記者姜國輝攝）

▲挑房邏輯其實與挑股票很像，同樣要看「護城河」。（示意圖／記者姜國輝攝）

不過，她強調：「挑房邏輯其實與挑股票很像，同樣要看『護城河』，以房地產來說，品牌建商、建材品質、交通便利性與生活機能，都是影響未來保值抗跌的關鍵。」

最後，對於近期房市氛圍，財女珍妮觀察：「目前看房的人變多了。」她也提醒：「不論投資股市還是房市，都需要提早做功課，很多重劃區、科技園區，都是在消息正式公布前，房價就已經先漲一波了。」

►別再傻傻等房價崩盤！　電商CEO森田曝：「這時機」議價空間最大 

►央行實質鬆綁「想都別想」？　專家揭自住客最後籌碼 

►超狂「可負擔住宅」橫空出世　專家憂：這底線一鬆秒崩盤

關鍵字：股市投資買房獲利房市地產詹哥老實說財女珍妮

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

懂挑「護城河」！　財女超狂股房雙拼術：蛋白區變金磚

股市旺，不少人靠AI題材賺進第一桶金，開始思考是否該把部分資金轉進房市。最新一集《地產詹哥老實說》邀請財經作家財女珍妮，她表示，房地產與股票具備不同特性，沒有固定的股房配置公式，但房地產因具備抗通膨、波動相對較低等優勢，確實適合作為資產配置的一環。

11分鐘前

大美術館生活圈延伸中都　「中川月亮灣」切入市中心綠意宅市場

高雄近年在AI產業發展帶動下，城市發展軸線逐漸成形，北有台積電與橋頭科學園區，南有亞洲新灣區，帶動住宅市場跟著升溫，而位於兩大產業核心之間的「美術館、中都、農16」生活圈，也逐漸形成高雄市中心新的黃金三角，其中，中都重劃區在「大美術館計劃」推動下，近年躍升為自住市場關注焦點。

1小時前

比同層鄰居貴8500萬！　「陶朱隱園」再揭8.35億0貸款交易

信義區旋轉豪宅「陶朱隱園」第三筆交易出爐，3樓66號以8億3500萬元交易，買方為約78歲的蔡姓華僑，以無貸款購入，財力雄厚。本次價碼，比隔壁68號鄰居成交的7億5000萬元，高出8500萬元，每坪高出約25萬元，時間差9個月。

13小時前

新竹租屋狂被問「工作？年收？」她想衝一波買房：房東嘴臉好討厭

一名女網友表示，碩士班畢業後預計到竹科工作，近期看租屋時遇到房東提出許多規定，還詢問工作地點與年收，讓他感覺被審視。由於看了幾間房都不太愉快，加上手上持有約1000萬元股票，她開始思考是否乾脆買房。對此，網友認為，依原PO目前的資金絕對夠買，「差不多就可以買2000萬的房子。」

16小時前

「珊瑚女王」林森北起家厝法拍　1.7億流標沒人要

陸客消失，綺麗珊瑚生意受到衝擊，近年來賣了高達65億元不動產，還是沒用。綺麗珊瑚林森北路的「起家厝」創始店流入法拍，一拍底價1.76億元流標，專家預估二拍可能會繼續流標。

17小時前

新青安抓漏變擾民？　她沒出租卻被逼交屋內照怒「像被恐嚇」

「感覺很像被恐嚇！」近期公股銀行清查新青安、自住貸款資格，有民眾明明沒出租、沒營業，卻被要求2周內補件，連屋內照都要交，否則恐取消利息補貼、調高房貸利率。她怒批清查違規應有依據，如今卻像亂槍打鳥，「為什麼是我要請假跑銀行？」

19小時前

內湖神秘廢墟「草樹比房高」　網友熱議：有故事？

內湖一塊「草樹比房高」的荒廢建物引發關注，經查該建物屋齡超過50年，屋主約3年前分割繼承取得。建商專家坦言，該建物開發效益不高，不過單看土地價值，價值至少在2億元以上。

20小時前

租期還有8年！　左營餐飲名店突宣布歇業「480萬急盤讓」

高雄名店「湯王胡椒豬肚雞」進軍北高雄1年半，宣布南屏旗艦店營業至7月底，斥資千萬裝潢同步開出480萬元盤讓，每月23.2萬元租金隨之曝光，有網友直呼「賺的都拿去孝敬房東」。不過該店指出，因缺工人員培訓不易，擔心影響服務品質，因此忍痛收掉南屏店。

21小時前

關新里平均所得459萬登頂　雙北「老錢聚落」重返榮耀

觀察六都與新竹縣市最富里，南北富豪置產版圖分歧，雙北富豪更鍾情山邊別墅，中南部高資產族群則選擇移居新興重劃區。而全台最富里由新竹市東區關新里奪下，綜合所得總額平均數459.2萬元、中位數343.4萬元。

21小時前

板橋府中商圈「一整排空屋」！內行揭房東真正盤算：不是在等房客

新北市「板橋府中商圈」過去曾是當地知名商圈，不過近日有民眾分享街景照片，發現一整排店面鐵門深鎖，遲遲未見新店家進駐，感嘆昔日熱鬧景象已不復見，引發網友熱烈討論。有熟悉當地情況的網友指出，地主早年已靠租金獲利豐厚，如今等待的並非新房客，而是未來都更。

23小時前

【空中馬戲團？】雲林林內「猴子走在電線上」　民眾傻眼：不會被電到嗎

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

比同層鄰居貴8500萬！　「陶..

內湖神秘廢墟「草樹比房高」　網..

1坪讓利10萬不夠看！　北屯新..

租期還有8年！　左營餐飲名店突..

板橋府中商圈「一整排空屋」！內..

名建築師墜樓離世　前員工嘆：這..

關新里平均所得459萬登頂　雙..

「頭頂長大樹」戰地風公寓賣1...

高雄好市多賣「太空艙組合屋」　..

招生1年就停招　雲林「神秘鬼屋..

ETtoday房產雲

最新新聞more

懂挑「護城河」！　財女超狂股房..

高雄大美術館生活圈　中都躍升自..

比同層鄰居貴8500萬！　「陶..

新竹租屋狂被問「工作？年收？」..

「珊瑚女王」林森北起家厝法拍　..

新青安抓漏變擾民？　她沒出租卻..

內湖神秘廢墟「草樹比房高」　網..

租期還有8年！　左營餐飲名店突..

關新里平均所得459萬登頂　雙..

板橋府中商圈「一整排空屋」！內..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366