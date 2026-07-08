懂挑「護城河」！　財女超狂股房雙拼術：蛋白區變金磚

▲股市大多頭，不少人靠AI題材、疫情後行情賺進第一桶金。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者項瀚／台北報導

股市旺，不少人靠AI題材賺進第一桶金，開始思考是否該把部分資金轉進房市。最新一集《地產詹哥老實說》邀請財經作家財女珍妮，她表示，房地產與股票具備不同特性，沒有固定的股房配置公式，但房地產因具備抗通膨、波動相對較低等優勢，確實適合作為資產配置的一環。

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財女珍妮表示：「股票市場波動大，可能出現單次40~50%的跌幅，但房市即便遇到景氣循環，多半僅是交易量降溫、價格短暫停滯，過了2~3年，市場熱度通常又會回來，原因在於房地產仍屬剛性需求。」

她指出：「許多人在股市賺錢後，不敢把所有資金繼續壓在股市，因此選擇轉進房地產，房子就是稀有財，土地有限，提前卡位好的地段，未來增值速度通常也比較快。」

年輕人該先買股、還是買房？財女珍妮認為：「要看人生階段與手上資金。」她說：「如果是剛進職場的小資族，連頭期款都不足，仍應優先透過股市累積資本；但若已經有一定資金、甚至手握200萬元，也有明確看好的物件，搞不好現在就可以出手。」

▲財女珍妮坦言：「房市最可怕的不是下跌，而是沒先進場。」（圖／翻攝自《地產詹哥老實說》）

事實上，財女珍妮27歲時購入人生第一間房，當時正逢2009年金融海嘯後低點，後來房市在2010年至2012年間逐步升溫，順勢換屋獲利。」她坦言：「房市最可怕的不是下跌，而是沒先進場，因為隨著時間與通膨推進，原本買得起的房子，未來可能就再也買不到。」

對於近年熱門的預售屋市場，財女珍妮認為：「預售屋對資金有限的年輕人來說，確實是相對友善的產品，因具備工程期付款特性，能降低初期資金壓力，有點像用時間換槓桿，也是一種強迫儲蓄。」

▲挑房邏輯其實與挑股票很像，同樣要看「護城河」。（示意圖／記者姜國輝攝）

不過，她強調：「挑房邏輯其實與挑股票很像，同樣要看『護城河』，以房地產來說，品牌建商、建材品質、交通便利性與生活機能，都是影響未來保值抗跌的關鍵。」

最後，對於近期房市氛圍，財女珍妮觀察：「目前看房的人變多了。」她也提醒：「不論投資股市還是房市，都需要提早做功課，很多重劃區、科技園區，都是在消息正式公布前，房價就已經先漲一波了。」