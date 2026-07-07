內湖神秘廢墟「草樹比房高」　網友熱議：有故事？

記者項瀚／台北報導

內湖一塊「草樹比房高」的荒廢建物引發關注，經查該建物屋齡超過50年，屋主約3年前分割繼承取得。建商專家坦言，該建物開發效益不高，不過單看土地價值，價值至少在2億元以上。

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▲內湖一塊看似荒廢多年的建物引起討論，現況草樹都長得比房子還高了。（圖／記者項瀚攝）

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近日1張「廢墟照」在內湖臉書社團引起討論，網友直言：「很好奇這個荒廢的房子有什麼故事？」實地走訪，該建物位於內湖路二段一帶，看似已多年無人居住使用，基地內長滿了草樹，甚至高過整個建物。

經查謄本，其有2棟建物、2塊土地合併而成。建物屋齡已達54年，由2位吳姓自然人在2023年分割繼承持有，土地則合計約197坪。

▲從基地後方來看，建築物還是「長滿草」。（圖／記者項瀚攝）

寶和建設副總經理陳威丞表示：「該物件的價值並非建築物，而在於土地，以使用分區住二來看，每坪地價約100~120萬元，換算起來價值在2億元以上，還要再加上改建的相關獎勵。」

不過，陳威丞坦言：「該地面積僅約200坪，沒有鄰地能加以整合，開發規模小，且住二土地容積率僅120%，區域又有樓高限制，因此開發效益偏低。」

東森房屋內湖加盟店東歐政良表示：「該物件座落低密度開發的區域，環境頗為清幽，雖然小環境上生活機能較為缺乏，但緊鄰碧湖公園、距離麗山學區也不遠，騎車到港墘商圈、文德商圈、湖光市場，僅需約5分鐘路程。」

歐政良表示：「該區周圍大多為小基地開發案，舉例來說，基地面積百坪內的『澧鈺12』成交行情在9字頭，而其他尚未公開的新案每坪開價已在100~110萬元左右，而若往環山路二段來看，基地面積超過400坪的『力麒寰山』每坪最高就來到120萬元。」

▲內湖「草樹比房高」的物件分析整理。（AI協作圖／記者項瀚製作，經編輯審核）

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