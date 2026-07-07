板橋府中商圈「一整排空屋」！內行揭房東真正盤算：不是在等房客

▲板橋府中商圈沒落，一整排沒商家進駐。（圖／翻攝Threads／@hi731224）

圖文／CTWANT

新北市「板橋府中商圈」過去曾是當地知名商圈，不過近日有民眾分享街景照片，發現一整排店面鐵門深鎖，遲遲未見新店家進駐，感嘆昔日熱鬧景象已不復見，引發網友熱烈討論。有熟悉當地情況的網友指出，地主早年已靠租金獲利豐厚，如今等待的並非新房客，而是未來都更。

一名網友在Threads發文表示，經過板橋府中商圈時，看見一整排店面空置，忍不住感嘆，「誰敢相信這是以前熱鬧到不能的板橋後火車站，現在的府中真的沒落了，看了好淒涼。」貼文也附上現場照片，引起不少人共鳴。

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不少網友留言表示，「板橋後站現在變成這樣？沒落成這樣？好淒涼」、「房東就是實體經濟的毒瘤啊」、「美華泰出清我有去逛，已經快十年了怎麼還是長這樣」、「主要這裡地主都賺飽了，所以也不願意降租」、「害死台灣的就是這類房東。因為台灣沒配套。房東空房放著10年也不痛不癢」、「台灣到處都是吸血房東，商圈沒落最大主因之一」。

也有網友認為，人潮只是轉移至其他商圈，「自從大遠百開跟板橋車站環球有了，人潮就慢慢往那邊移動了」、「人潮轉移而已，這邊老舊又沒什麼好逛，商家自然就會減少」、「但是鄰近火車站百貨公司很熱鬧，就代表只是轉移而不是消失」。

另有熟悉當地情況的網友透露，「這一排的地主家族早在幾十年前租金就賺到飽了，現在就只是在等都更成聯合商辦跟集合住宅而已」、「府中一帶產權糾紛很嚴重，連悅榕前面那棟施工停擺了」。

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