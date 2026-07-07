關新里平均所得459萬登頂　雙北「老錢聚落」重返榮耀

記者項瀚／台北報導

觀察六都與新竹縣市最富里，南北富豪置產版圖分歧，雙北富豪更鍾情山邊別墅，中南部高資產族群則選擇移居新興重劃區。而全台最富里由新竹市東區關新里奪下，綜合所得總額平均數459.2萬元、中位數343.4萬元。

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▲觀察六都最富里，南北富豪置產版圖分歧，雙北富豪更鍾情山邊別墅。（圖／ET資料照）

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住商機構彙整財政部資料，六都中最富里由台北市陽明山上的士林區永福里拿下，該里綜合所得稅平均數高達354.8萬元。

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶表示：「雙北市最富里皆位處傳統豪宅聚落，如北市即由陽明山仰德大道二段的永福里奪冠，而新北市則是新店區華城路、青山路獨棟別墅聚落的下城里拿下，顯示雙北富豪更鍾情山邊別墅。」

▲六都2024年最富與最均富里統計 。（AI協作圖／資料來源：住商不動產，記者項瀚製作，經編輯審核）

另據統計，六都最均富里全由新興豪宅重劃區拿下。若論六都最均富里，則鄰近台南市南科的LM特區蓮潭里成為大黑馬，以綜合所得稅中位數約達178.1萬元奪下。

賴志昶表示：「雙北以外的高收入居民多與科技業息息相關，同時年齡層亦較低，這些新興富豪較青睞有規劃的街廓、新穎的建築外觀及現代化物業管理，因此更願意入住指標品牌豪宅大樓。」

不過，全台最富里不在六都，而是新竹東區關新里，綜合所得總額平均數459.2萬元、中位數343.4萬元，皆是台灣最富，顯示以平均來看，竹科才是最有錢的一群人。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示：「關新里主要路段為關新路，屬於關長重劃區，其為近12年新設的鄰里，不到0.2平方公里的面積，有超過6000人居住，人口密度相當高，且由於緊鄰竹科，里民大多為科技業工程師、中高階主管。」

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