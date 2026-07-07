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租期還有8年！　左營餐飲名店突宣布歇業「480萬急盤讓」

記者張雅雲／高雄報導

高雄名店「湯王胡椒豬肚雞」進軍北高雄1年半，宣布南屏旗艦店營業至7月底，斥資千萬裝潢同步開出480萬元盤讓，每月23.2萬元租金隨之曝光，有網友直呼「賺的都拿去孝敬房東」。不過該店指出，因缺工人員培訓不易，擔心影響服務品質，因此忍痛收掉南屏店。

《地產詹哥老實說》EP316／超狂「可負擔住宅」橫空出世　專家憂：這底線一鬆秒崩盤

▲▼高雄湯王。（圖／記者張雅雲攝）

▲湯王南屏店宣布營業至7月31日，並同步開放盤讓。（圖／記者張雅雲攝）

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「湯王胡椒豬肚雞」創立於2009年，總店位於高雄自強路，以每日熬煮8小時的大骨高湯，搭配胡椒、雞肉及豬肚燉煮出乳白色濃湯打出知名度，累積不少死忠顧客。

湯王2024年底首度插旗左營南屏路開設南屏店，日前突在臉屋粉專發布歇業公告透露，經營約1年半後，考量餐飲業長期面臨缺工，人員培訓不易，若勉強維持營運恐影響服務品質，因此經過多次討論，決定讓南屏店營業至7月31日，暫時退出北高市場。

而業者也同步在粉專《高雄店面-出租、盤讓、找尋店面、廣告牆出租》PO出盤讓訊息，指出南屏店目前仍正常營業，當初斥資千萬元打造全新裝潢，盤讓金為480萬元可再議價，目前月租金23.2萬元，承租範圍包含地上1、2、3樓及地下室，房東也同意未來可與新承租方重新協商租金。

▲▼高雄湯王。（圖／記者張雅雲攝）

▲湯王南屏店月租23.2萬元，引發在地人熱議。（圖／記者張雅雲攝）

根據租賃實登揭露，該店租期為2024年8月1日至2034年7月31日，租金22萬元，租期10年。並備註2029年8月1日起至2034年7月31日，每月租金調整為23萬元。

盤讓PO文曝光後，不少網友留言表示，「23萬租金太可怕了」、「租金有打錯嗎？23萬」、月租金20幾萬，還以為2萬3」，也有不少老顧客留言替店家抱屈，認為口味不錯；另有不少網友認為，高額租金、停車不便及地段條件可能都是經營挑戰。

也有網友認為「一堆人看到20幾萬就高潮，人家又不是只租店面，是123+地下室，理解能力是不是有問題。」

而屋主之前曾把該店與社區型別墅一起打包出售，2戶共開價1億5800萬元，根據店家提供的月租金換算，先不計別墅租金，投報率約1.8%。

永慶不動產高雄美術禾沐加盟店協理蔡明家表示，南屏路串聯瑞豐夜市與漢神巨蛋商圈，屬北高雄重要交通幹道，不過該店位置已接近南屏路尾段，商業聚集效應不如博愛路、裕誠路及瑞豐夜市周邊，來客主要仰賴目的型消費，經營難度相對較高。

南屏路一般1樓店面月租行情約每坪1200~1900元，靠近漢神巨蛋及瑞豐夜市核心區段可達每坪2500元，而該店承租的是地上3層及地下室，租金不能單純以1樓店面比較，且因坪數較大墊高總價，不過大型餐飲業還須負擔人事、原物料、水電等營運成本，在目前缺工環境下，每月逾20萬元租金確實有不小壓力。

▼租賃實登顯示，該店租期為10年。（圖／翻攝自實登網站）

▲▼高雄湯王。（圖／記者張雅雲攝）

關鍵字：湯王豬肚雞南屏旗艦店租金缺工高雄美食

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