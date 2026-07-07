新青安抓漏變擾民？　她沒出租卻被逼交屋內照怒「像被恐嚇」

▲近期公股銀行清查新青安自住，有民眾明明沒出租、沒營業，卻被要求2周內補件，否則恐取消利息補貼、調高房貸利率。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

「感覺很像被恐嚇！」近期公股銀行清查新青安、自住貸款資格，有民眾明明沒出租、沒營業，卻被要求2周內補件，連屋內照都要交，否則恐取消利息補貼、調高房貸利率。她怒批清查違規應有依據，如今卻像亂槍打鳥，「為什麼是我要請假跑銀行？」

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有高雄人S小姐怒批，日前收到銀行通知，指她疑似有出租或營業使用情形，要求限期補充自住證明，若未在期限內完成，恐取消利息補貼，甚至調整貸款利率。她第一時間致電貸款分行詢問，分行僅表示是接獲總行通知辦理，無法說明遭列入清查的原因。

她表示，自己的房屋一直都是自住，沒有出租，也沒有公司設籍，收入來源也只有薪資所得，卻仍被要求親自回原貸款分行，提出雙證件、印鑑、房屋稅單、近6個月水電瓦斯繳費證明、住家內部照片，甚至與社區管理室的對話紀錄等資料。

她還得特地請假跑銀行辦理，讓她相當無奈，「我根本沒有違規，為什麼還要花時間證明自己沒有違規？」她也質疑，若主管機關認為個案有疑慮，應提出查核依據，而不是要求收到通知的民眾自行舉證，「感覺很像被恐嚇！」

▲高雄人S小姐近期收到銀行通知，指她疑似有出租或營業使用情形，要求限期補充自住證明。（圖／記者張雅雲翻攝）

她表示，實際到銀行補件後，行員透露近期已有不少民眾收到相同通知，她並非個案。行員也表示，只要備妥相關證明文件，大多都能順利完成自住審核。不過，她仍認為，自己為了這次補件，不但必須請假、往返原貸款分行，還得提供大量個人資料，「真的很擾民。」

對此，地政士楊翊晟表示，新青安貸款屬於財政部政策，借款人在申貸時均須簽署自住切結書，因此若主管機關要求清查，銀行便會依規定通知借款人補充自住相關證明文件。

楊翊晟指出，此次作業重點在確認借款人是否仍符合新青安自住資格，若查獲違反規定，例如將房屋出租或作為營業用途，銀行可能依規定取消利息補貼，甚至追回相關補貼，因此才會要求借款人提出相關佐證資料。

至於部分明明自住的民眾也收到通知，楊翊晟表示，目前無法確認主管機關的篩選標準，不排除是主管機關認為個案有疑義，因此要求銀行通知借款人補充資料。他也表示，若借款人確實沒有出租、沒有營業使用，只要依通知備妥相關文件，都能順利完成自住審核。

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