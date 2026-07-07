新竹租屋狂被問「工作？年收？」她想衝一波買房：房東嘴臉好討厭

▲原PO想直接買一間房。（示意圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

一名女網友表示，碩士班畢業後預計到竹科工作，近期看租屋時遇到房東提出許多規定，還詢問工作地點與年收，讓他感覺被審視。由於看了幾間房都不太愉快，加上手上持有約1000萬元股票，她開始思考是否乾脆買房。對此，網友認為，依原PO目前的資金絕對夠買，「差不多就可以買2000萬的房子。」

房東詢問工作、年收 租屋過程感不舒服



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女網友在Dcard發文，最近開始尋找新竹的租屋處，過程中遇到房東提出各種規定，甚至詢問工作在哪、年收多少等私人問題；房東態度讓人覺得被瞧不起，她感到不舒服，「房東那個臭嘴臉真的好討厭，為什麼租房還要被這樣審視？」

因為租屋經驗不佳，原PO轉而詢問「竹科買房大概要準備多少錢？」她透露，目前身上有價值1000萬元左右的股票，不確定是否該把這筆錢拿去買房。原PO也提到，自己和男友月薪加起來約13萬元，若想購買2000萬元的房子，不曉得負擔會不會太硬，「如果要買房會先結婚，頭期我先出，房貸依薪水比例，名字一人一半，不知道各位前輩覺得如何？」

手握千萬股票 猶豫是否改買2000萬房



貼文一出，網友建議，「如果要買房就婚前買自己的名字」、「短期內不考慮生小孩的話，2000萬的房子夠了」、「你如果有這麼多錢，建議你房子婚前買，沒有任何婚前財產就結婚很吃虧」。也有人提到，「建議你們先租房試試看，慢慢習慣後再評估喜歡哪一個地區」、「我覺得先別買，等工作穩定了再說，而且你們結婚、買房、入職，行程好像蠻緊的，一個一個來感覺會比較穩定；這筆錢先留著，未來真的有什麼事情，手頭也會比較寬裕」。

也有網友提到，「房東會問很正常吧，代表他篩選的房客也有一定的經濟能力，那種什麼都不問不管丟給房仲租的租屋處你才該擔心」、「新竹房東確實，大部分都會問很多，供不應求，房東自然講話很機車，不過還是有正常的房東，多找找不吃虧，有時候就是緣分」。