「珊瑚女王」林森北起家厝法拍　1.7億流標沒人要





▲綺麗珊瑚「起家厝」創始店流入法拍，一拍底價1.76億元流標。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

陸客消失，綺麗珊瑚生意受到衝擊，近年來賣了高達65億元不動產，還是沒用。綺麗珊瑚林森北路的「起家厝」創始店流入法拍，一拍底價1.76億元流標，專家預估二拍可能會繼續流標。

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綺麗珊瑚是台東規模最大的企業，但受到陸客消失重擊，過去就開始變賣房地產，約2018~2020年間一共出售8處房地產，累積金額超過65億元。

先前《ETtoday新聞雲》報導，綺麗珊瑚大動作出售房地產，似乎錢坑還是補不上，綺麗珊瑚位於林森北路的「起家厝」透店店面流入法拍，一拍底價1億7640萬元，拍賣原因是給付票款，查封人為自然人，在7月7日執行。

謄本顯示，綺麗珊瑚「起家厝」屋齡59年，屋主為洪姓自然人，即為綺麗珊瑚洪家人。物件抵押債權設定共有5順位，加總金額高達2.62億元，明顯高於一拍底價1.76億元

今（7日）拍賣結果出爐，一拍底價1億7640萬元流標，預估二拍底價將降到1億4112萬元、三拍降到1億1289萬元。

寬頻房訊發言人徐華辰表示：「該物件一拍流標符合預期，除了其為不點交件，主要還是價格過高，建物平均單價226萬元、單看土地單價也來到627萬元。」

鑫創資產總經理黃瑋諭表示：「該透店位於林森北路的北側，靠近民族東路，區域人潮量明顯較少，店面效益低，此外雖然該透店周圍還能加以整合，但該區非屬熱門重建的區域，開發商意願不會高，加上又是不點交件，估計二拍有可能繼續流標。」

▲林森北路北側一帶的人潮明顯較少，店面效益不佳。（圖／記者項瀚攝）

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