曾淪為高雄票房毒藥！　28年商辦「低於市價」標脫

▲前鎮區「大眾財經大樓」高樓層商辦三拍以1059.9999萬元拍定，換算單價15萬元。（圖／翻攝自Google Maps）

記者張雅雲／高雄報導

過去高雄商辦長期被視為「票房毒藥」，單價曾跌到個位數；近期南高隨亞灣、亞資中心題材發酵，商辦詢問度回升。前鎮區「大眾財經大樓」高樓層商辦三拍以1059.9999萬元拍定，專家分析，成交關鍵仍是價格低於市場行情，吸引自用買方進場。

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該物件位於前鎮區中山二路「大眾財經大樓」高樓層，屋齡28年，總坪數70.54坪，債務人為瑞越企業，該公司成立於1997年，已有近30年歷史，主要從事鋼品內外銷及鋼鐵貿易，是高雄老牌鋼鐵公司，因清償票款遭法院強制執行拍賣。

三拍底價1011.2萬元，共吸引2組人投標，最後由宸億生技有限公司加價48.8萬元，以1059.9999萬元拍定。

台灣房屋亞洲新灣區特許加盟店店東劉沛緹表示，高雄以往企業設點需求有限，加上不少商辦大樓屋齡偏高，成交單價甚至一度跌到個位數，被市場視為「票房毒藥」。不過近年南高隨亞灣開發、亞洲資產管理中心政策推動，以及輝達、鴻海、超微等科技大廠相繼布局，帶動商業機能持續提升，區域商辦詢問度也逐步回溫。

▲亞灣近年受區域商業機能提升帶動，商辦市場關注度回升。（圖／記者張雅雲攝）

寬頻房訊總經理陳慧瑜表示，該棟商辦近期成交單價約每坪20萬元，拍定單價15萬元，略低於市場行情，加上距離捷運站步行約3分鐘，雖屬不點交案件，但屋內已是空屋，降低買方接手風險，因此順利吸引買方競標。

陳慧瑜指出，近年亞灣愈來愈商業化，尤其高雄軟體科技園區周邊發展最為明顯，對企業設立辦公室仍具有一定吸引力。不過，她認為此次拍定主因仍是價格，「只要價格夠吸引人就拍得掉。」

她表示，目前商辦市場買盤仍以自用剛性需求為主，據在地仲介透露，得標買方規劃將該物件作為倉庫使用，而非投資置產，陳慧瑜說：「現階段老商辦只要價格低，就會有買方願意進場承接。」

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