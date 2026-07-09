央北新案熱銷「反映需求強勁」　在地提1理由：房價會再往上

▲新店央北重劃區仍展現強勁的市場韌性。（圖／東森房屋提供）

記者項瀚／台北報導

新店央北重劃區展現強勁的市場韌性，近期有新案短短5個月便熱銷250戶以上，成為近期房市少數亮眼個案，也反映區域購屋需求依舊穩健。在地房仲表示，央北成屋轉手價站上9字頭，未來隨十四張開發利多，央北價格會在往上，長線相當看好。

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近2年來整體房市冷清，但以北台灣來說，仍有一些需求穩定、供給量相對有限的區域表現不錯，甚至有個案繳出超狂銷售佳績。新店央北在去年11月底至今年4月底，就有一場新案短短5個月便熱銷超過250戶。

東森房屋新店央北加盟店東陳振瀅表示：「央北重劃區開發已進入成熟階段，近期市場買氣放緩下，價格約修正5%左右，目前預售及5年內成屋成交行情大多落在每坪90萬至95萬元，整體仍穩居9字頭水準。」

除了現有生活機能逐漸成熟外，央北後續還有重大建設利多。陳振瀅表示：「緊鄰央北的十四張重劃區，未來新案價格預期將站穩每坪百萬元以上，可望形成明顯比價效應，進一步墊高央北房價基礎，對區域中長期發展仍相當看好。」

至於買盤結構，陳振瀅觀察：「央北屬於高總價住宅市場，目前主力產品以3、4房為主，總價多落在4000萬至5000萬元以上，因此購屋族群以高資產客層為主，其中約6至7成買方來自台北市，主要看好央北完整街廓規劃、舒適居住環境與未來發展潛力。」

▲目前央北中古屋委售量並不多，主要是屋主普遍惜售。（圖／東森房屋提供）

市場供給方面，陳振瀅指出：「目前央北中古屋委售量並不多，主要是屋主普遍惜售，加上不少社區交屋未滿5年，仍有房地合一稅因素影響，因此不少屋主選擇持有觀望，整體市場賣壓有限，雖然近期房價較高點約修正5%，但並未出現大幅下跌情況。」

陳振瀅認為：「央北作為新店近年最完整的新興重劃區，不僅生活機能已逐步成熟，加上十四張重劃區開發持續推進，未來仍具備比價與補漲效應，在供給有限、重大建設帶動下，中長期房市發展依然值得期待。」

▲陳振瀅認為，新店央北房價會再持續往上，長線相當看好。（圖／東森房屋提供）

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