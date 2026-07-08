台積電利多還在！嘉義房市買氣掉4成　專家曝卡關點

▲嘉義市東區屬於蛋黃區，生活機能成熟，近年受台積電設廠題材帶動，房市持續受到市場關注。（圖／東森房屋嘉義嘉商加盟店提供

記者張雅雲／高雄報導

台積電先進封裝廠在嘉義設廠，帶動嘉義房市成全國性買盤，不過在央行信用管制及銀行房貸緊縮下，同樣難逃買氣降溫。專家表示，目前嘉義市買氣約較過去減少4成，但蛋黃區價格相對穩定，最大問題不是沒人看屋，而是購屋族「想買卻買不了」。

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東森房屋嘉義嘉商加盟店經理曾世文表示，嘉義市東區屬於嘉義市傳統蛋黃區，生活機能成熟，擁有嘉義公園、文化路商圈等生活圈，住宅需求穩定，也是市區素地最稀缺的區域之一。

▲嘉義市東區屬於傳統蛋黃區，生活機能成熟，大型素地相當稀少，市場聚焦建國二村、復興新村一帶市地重劃區。（圖／東森房屋嘉義嘉商加盟店提供）

曾世文表示，目前東區除建國二村、復興新村一帶市地重劃區外，大型素地已相當有限，若未來引進商辦、大型商場等開發，可望進一步帶動東區商業機能及人流，成為區域發展的重要動能。

曾世文表示，目前嘉義市中心新案成交價多以4字頭為主，但若價格持續墊高，買方接受程度就會降低，近期部分高價案成交速度也已明顯放緩。尤其信用管制後，嘉義房市買氣約較過去減少4成，並不是看屋人潮大幅減少，而是銀行貸款趨嚴，自備款門檻提高，不少購屋族最後因貸款不足無法成交，因此整體交易量明顯萎縮。

▲嘉義中古市場仍以屋齡約30年的電梯華廈、大樓為交易主力，成交單價約每坪20萬元。（圖／東森房屋嘉義嘉商加盟店提供）

他表示，目前嘉義房價確實已有修正，但幅度不像六都明顯，整體約修正1成左右，其中蛋黃區影響相對有限，價格僅有些微鬆動。由於不少屋主沒有資金壓力，即使成交時間拉長，也傾向維持原有開價，不願大幅讓利，因此蛋黃區房價仍具有一定支撐力。

中古市場方面，目前交易主力仍以屋齡約30年的電梯華廈、大樓為主，成交單價約每坪20萬元；40年以上公寓成交行情約每坪10萬元左右，實際仍須依屋況、樓層及地段而有所差異。

▲東森房屋嘉義嘉商加盟店經理曾世文表示，嘉義房市受信用管制影響，買氣約較過去減少4成，但蛋黃區房價仍具支撐力。（圖／東森房屋嘉義嘉商加盟店提供）

產品需求則出現大幅變化。曾世文表示，近年愈來愈多年輕家庭偏好有管理、免爬樓梯的電梯大樓及華廈，不少退休族也選擇出售透天、改買電梯住宅，來享有管理服務及較便利的生活機能，因此近年大樓、華廈的市場接受度反而高於透天產品。

曾世文表示，嘉義房市長期受台積電設廠議題帶動，不過現階段買賣雙方對價格認知存在落差，屋主普遍不願降價，買方則受貸款限制，加上部分資金仍停留在股市，短期房市仍將維持「量縮、價小修」的格局。

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