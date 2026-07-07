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比同層鄰居貴8500萬！　「陶朱隱園」再揭8.35億0貸款交易

▲▼陶朱隱園建案。（圖／記者湯興漢攝）

▲信義區旋轉豪宅「陶朱隱園」第三筆交易出爐，3樓66號以8億3500萬元交易。（圖／記者湯興漢攝）

記者項瀚／台北報導

信義區旋轉豪宅「陶朱隱園」第三筆交易出爐，3樓66號以8億3500萬元交易，買方為約78歲的蔡姓華僑，以無貸款購入，財力雄厚。本次價碼，比隔壁68號鄰居成交的7億5000萬元，高出8500萬元，每坪高出約25萬元，時間差9個月。

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最新實價揭露，今年5月信義區旋轉豪宅「陶朱隱園」3樓戶以8億3500萬元交易，含車權狀346.9坪，拆算單價270.5萬元。經查謄本，買方為約78歲的蔡姓華僑。

觀察「陶朱隱園」前2筆交易，都是在去年成交。17樓戶總價11.1億元，單價364萬元；另一筆3樓戶總價7億5000萬元，單價246萬元。

也就是說，「陶朱隱園」3樓2戶的成交價差異不小，去年的68號門牌7億5000萬元、最新成交的66號門牌8億3500萬元，差距8500萬元。

關於價差，高力國際業主代表服務部董事黃舒衛表示：「本次交易的66號座向較佳，有兩面是面對信義計畫區核心，也就是面國泰金融大樓、台北101大樓。」

另外，房地產業者補充，「陶朱隱園」占地面積2468坪，規劃21層、40戶，每戶房屋坪約300坪，亞太工商聯持有28戶、中華工程持有12戶。17樓為中工戶、3樓兩戶為亞太工商聯，兩者賣方在定價及銷售策略上可能不同。

大師房屋董事長陳建慶補充：「『陶朱隱園』均價應有每坪300萬元以上水準，不然真的委屈了，而隨該案1戶1戶去化掉，再成交1戶已不再是『大新聞』的時候，可預期銷售速度會加快，價格也有望往上賣。」

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關鍵字：陶朱隱園豪宅房價旋轉信義區

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