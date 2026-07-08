換招兼換房東！3自然人聯手　大直「樂家康」1.8億賣出

記者項瀚／台北報導

大直北安路樂家康超市（原家樂福）以1.8億元交易，共計425.5坪，在地房仲驚呼：「好便宜！低於行情。」商仲業者表示，該店面月租應在48~50萬元左右，每年約580萬元。

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▲大直北安路樂家康超市（原家樂福）以1.8億元交易。（圖／記者項瀚攝）

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近期實價登錄揭露，3月時樂家康超市（原家樂福）台北北安店以1.8億元交易，1+B1共計425.5坪，平均單價42.3萬元。該筆交易備註帶租約，目前營業中，現場也沒有張貼任何停業通知。經查謄本，本次交易買方為3位李姓自然人。

商仲業者透露：「該店每月租金約48~50萬元，每年算下來約580萬元，以成交總價1.8億元換算，租金投報達3.2%左右，是相當不錯的表現。」

不過，商仲業者認為：「本次交易的1.8億元略低於正常行情，雖然內政部實登未備註特殊交易，但仍不排除特殊交易的可能性。」

▲大直北安路樂家康超市（原家樂福）分析整理。（AI協作圖／記者項瀚製作，經編輯審核）

在地房仲、聯勝房屋專任委託部經理陳泰源表示：「該物件包含1樓及B1，將地下室面積除上1/4，本次交易店面單價僅70萬元，明顯低於行情，區域店面單價應都有百萬元水準，尤其是具指標租客承租的物件。」

此外，陳泰源表示：「該店面座落5層建物，本次交易還移轉了64坪土地，中長期具改建效益，成交總價僅1.8億元，確實有些意外。」

陳泰源表示：「該店面位於北安路595巷，有穩定的住宅人口支撐，且鄰近大直國小、道明外僑學校、實踐大學，生意穩定，從過去頂好時期至今，至少有20年以上的時間。」

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