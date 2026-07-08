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台南人「回憶殺地標」空6年　月租48萬砍到22萬等嘸新租客

記者張雅雲／高雄報導

台南火車站前商圈曾是台南人的「青春回憶殺」地標，如今頻傳店家出走，整條街空蕩蕩。「多那之咖啡」民族店陪伴不少台南人從小到大，2019年因租約到期熄燈，當時開出月租金48萬元重新招租；沒想到一空6年，租金已砍到22萬元還等嘸新租客。

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▲▼ 台南,站前商圈 。（圖／記者張雅雲攝）

▲「多那之咖啡」民族店陪伴不少台南人從小到大，2019年因租約到期熄燈。（圖／記者張雅雲攝）

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「多那之」民族店位於中西區中山路，根據最早《Google Maps》街景顯示，至少2009年就已開幕，開店多年來不只是24小時咖啡店，也是許多台南人學生時期念書、聚會、等人的共同地標回憶。2019年11月底因租約到期結束營業還引來一波台南人回憶殺，之後搬家到新址，舊址則開出48萬元重新招租。

▲▼ 。（圖／記者張雅雲攝）

▲根據最早《Google Maps》街景顯示，至少2009年就已開幕，是許多台南人學生時期念書、聚會、等人的共同地標回憶。（圖／翻攝自Google Maps）

沒想到經過6年仍在找租客，根據最新租賃資料顯示，該店為地上7樓，坪數372坪、月租22萬元，等於租金已經直接腰斬。也同步開放出售，屋齡56.2年，總價1億元、換算單價約26.88萬元，據查，屋主為真心聯合通路股份有限公司，2006年持有至今。

現場觀察，整棟樓外觀仍停留在多那之遷出後的狀態，甚至連門口的搬遷公告都還張貼著，成為中山路商圈人潮退燒的鮮明對比。

住商不動產高屏澎區協理林祺博分析，台南車站前站主要銜接北門路商圈，後站則靠近成功大學，相較後站有師生人潮支撐，前站北門路近年確實較為辛苦，近期可看到不少店面掛上招租招牌，反映商圈人流不足、店家營運壓力升高。張榮說：「台南車站周邊翻新涉及鐵路地下化、道路調整、綠園道與招商規劃，商圈短期仍需時間發酵，對商圈效果不會立刻顯現。」

▲▼ 台南,站前商圈 。（圖／記者張雅雲攝）

▲近年台南消費動線逐漸往新光三越小北門店及南紡購物中心一帶移轉，過去仰賴百貨集客效應支撐的人流優勢已明顯減弱。（圖／記者張雅雲攝）

台灣房屋台南勝利加盟店店長謝智源表示，該店位於台南站前商圈，已空置6年，至今仍未出租，除了大型店面總租金門檻高，也反映中山路商圈人潮流失並非短期現象。近年台南消費動線逐漸往新光三越小北門店及南紡購物中心一帶移轉，過去仰賴百貨集客效應支撐的人流優勢已明顯減弱，品牌展店也轉趨保守。

謝智源指出，目前中山路、民族路商圈店面租金，依屋況、面寬及裝修條件不同，每坪月租約2000元上下，相較去年約有1成跌幅。近年周邊已有品牌陸續撤出，包括人潮減少，車位難尋、年輕消費族群外移，以及大眾運輸便利性不足，也都削弱中山路商圈的競爭力。

▲▼ 。（AI協作圖／記者張雅雲製作，經編輯審核）

▲「多那之」民族店租售小檔案。（AI協作／記者張雅雲製作，經編輯審核）

謝智源認為，新光三越中山店因租約到期撤出後，由「台茂購物中心」新經營團隊接手，後續仍要觀察招商策略，以及台南捷運等重大交通建設逐步到位後是否重新帶回人潮；若商圈人潮回流，大型店面出租表現才有機會回溫。

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關鍵字：台南商圈店面租金多那之咖啡中山路沒落租客新光三越

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