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愛極限運動怕出意外！19歲男大生9400萬房產全送好友　幕後原因曝

上海一名年僅19歲的男大生立遺囑，要把所有財產給自己好友。（圖／翻攝微博）

▲上海一名年僅19歲的男大生立遺囑，要把所有財產給自己好友，不給父母。（圖／翻攝微博）

圖文／CTWANT

大陸上海一名年僅19歲的男大生，因熱愛極限運動、擔心發生意外，決定預立遺囑，將名下約人民幣2000萬元（約新台幣9400萬元）的房產及存款，全數贈與相識多年的好友，引發外界熱議。

根據陸媒報導，這名男大生表示，由於父母離異後各自再婚，加上雙方平時工作忙碌，陪伴他的時間並不多，親子關係逐漸疏遠，自己又對父母重組家庭後的生活狀況也不太了解。

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他坦言，自己平時熱衷於極限運動，認為這類活動具有一定風險，因此開始思考，若未來不幸發生意外，自己的遺產可能會依法律程序處理，甚至由父母再婚後的家庭成員取得部分財產，這與他的想法並不一致。

這名男大生在了解相關制度後決定預立遺囑，將名下所有財產遺贈給一位從小一起長大、彼此信任、相伴多年的好友。他透露目前自己名下擁有一間房產及數百萬元人民幣存款，總資產約人民幣2000萬元。

對此，中國老齡事業發展基金會「中華遺囑庫」上海靜安分庫專案負責人黃海波表示，依法「遺囑」通常是給法定繼承人繼承遺產；若財產指定給沒有血緣關係的第三方，在法律上則屬於「遺贈」，同樣受到保障。

黃海波也提醒，受遺贈人在得知遺贈內容後，須於60天內明確表示接受；若知情後未在期限內表態，法律上將視為放棄接受遺贈。

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關鍵字：19歲男大生極限運動遺囑周刊王

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