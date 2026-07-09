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從林口醫療聚落到「時尚氧生」的文明進化！世界菁英矚目「福樺春天」近500坪全齡度假會所

【企劃特輯】

隨近期房市管制政策逐步放寬，資產配置核心價值回歸居住本質。近年來，越來越多養生村以不同面貌在世界各地出現，從美國矽谷的夢幻養生村The Vi，到日本Share金澤的共生社區等知名案例，理想健康生活正悄悄改變菁英階層對家的定義。而大林口A8長庚特區，因豐富醫療資源讓人搶進，如今更出現排隊預約高端養生村的現象。

福樺精準洞察世界養生思潮，以「時尚氧生宅」定位，於長庚醫療特區核心段推出「福樺春天」，結合近500坪的極致公設會館，向風靡世界的健康理想致敬。散步約200米即抵大坪頂公園，加上社區規劃天際泳池會所，近25米無邊際泳池景觀，將全齡健康生活落實為日常生活場景，重新定義都會生活的健康涵氧量。

深耕28年　一脈深情 織就福樺精品地標聚落
1998年，福樺建設在大林口埋下了第一顆建築種子。「福樺春天」作為福樺在文興段盛開的第十座建築精品，與前九座精品建築串聯出成熟、高質感的「福樺聚落」。這裡擁有恰到好處的黃金距離：15分鐘流暢銜接桃園國際機場、23分鐘直達台北雙星特區。在國際效率與優雅從容之間，取得最完美的平衡。

1100坪三面臨路黃金角地　A8特區雙塔絕美地標
「福樺春天」躋身全功能、高規格的 A8 長庚特區核心。在珍稀的土地資源中，難得一見1100坪、三面臨路的壯闊角地。正因為基地足夠開闊，得以完整展開尺度，規劃出雙塔地景，讓陽光與微風在建築間自然穿行。

▲▼ 房市,熱點,健康住宅,養生村,長庚特區,福樺春天,氧生宅。（圖／福樺春天提供）

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距機捷A8站僅約700米，出門即能享受長庚醫療園區與成熟商圈的便利，轉身隱入千坪基地的富裕純靜，深藏度假的質地、文化的底蘊，象徵著居者生活視野與人生格局的延伸。

近500坪極致會館　溫柔承接主人的餘裕時間
走進社區，近500坪度假會所完整收納了「動」與「靜」兩條生活軸線。動，是揮汗淋漓律動與天際水波光影的流動；靜，則是書房裡一頁頁慢讀的午後、交誼沙龍裡的優雅對談。
 
▲▼ 房市,熱點,健康住宅,養生村,長庚特區,福樺春天,氧生宅。（圖／福樺春天提供）

從無邊際泳池、交誼沙龍延伸到星空露臺，極致開闊的視野交織著不同感官體驗，重構了生活的停留方式。這裡的每一處細節，都將溫柔地承接時間與感受。「福樺春天」規劃18-48坪，邀請懂生活的藏家，一同品味與世界同行、與氧生風尚同步的時尚宅邸。
 
▲▼ 房市,熱點,健康住宅,養生村,長庚特區,福樺春天,氧生宅。（圖／福樺春天提供）

『福樺春天』企劃行銷｜海悅機構-好漾廣告股份有限公司
建案官網：https://go.hiyes.tw/9apqyf

關鍵字：房市熱點健康住宅養生村長庚特區福樺春天氧生宅

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