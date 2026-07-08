車程10分鐘「1坪差30萬」　左營房市爆內卷效應

▲左營預售市場近期出現明顯價格分化，高鐵特區新案成交站穩6字頭，舊左營仍可見3字頭產品。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

左營預售市場近期出現明顯價格分化，高鐵特區新案成交站穩6字頭，舊左營仍可見3字頭產品，短短幾公里距離，單價卻相差30萬元，也讓左營成為高雄少見、同行政區房價價差幾乎一倍的區域。

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實價登錄顯示，同樣位於左營區，高鐵特區有新案單價站上60萬元，反觀舊左營一帶，仍有個案成交落在3字頭，2區車程僅10分鐘，凸顯左營區內不同生活圈的房價分化。

高雄市代銷公會理事長謝哲耀表示，高鐵特區與舊左營雖然同一行政區，但高鐵站前屬於29期重劃區，擁有高鐵、台鐵及捷運三鐵共構等交通優勢，加上鄰近台積電，重大建設持續投入，因此與舊城區拉開明顯價差，成為目前高雄同行政區中價差最大的區域之一。

高雄市市調協會理事長蔡博丞表示，房市最大問題不是價格，而是買方觀望、不願出手，建商開始在有限客源中競爭，形成所謂的「內卷」現象，「不少預售案已銷售3、4年，舊案尚未完全去化，新案又持續進場，市場供給增加，因此部分個案選擇以較低開價，吸引自住客往左營舊城區移動。」

蔡博丞說：「若房市持續維持目前盤整格局，建商之間的價格競爭將更加明顯，區域間房價分化也可能持續擴大。」





▲左營今年預售案最高最低價差。（AI協作／記者張雅雲製作，經編輯審核）

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