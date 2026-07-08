全台老屋衝破516萬戶　專家示警一類房恐成負債遭拋售

▲房市面臨「新三高」挑戰！老屋516萬戶、空屋98萬戶、待售新成屋11.2萬戶。（示意圖／ET資料照）

記者項瀚／台北報導

房市面臨「新三高」挑戰！老屋516萬戶、空屋98萬戶、待售新成屋11.2萬戶，皆創歷史新高。此外高齡化嚴峻，台灣將也將陷入「老屋與老人」雙老的社會結構難題。

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內政部不動產資訊平台統計，全國屋齡超過30年以上老屋達516萬戶、空屋98萬戶、待售新成屋11.2萬戶，3大指標皆創歴史，整體房市面臨「新三高」挑戰。

此外，據國發會統計，2026年台灣正式邁入「超高齡化」社會，65歲以上老人高達470萬人，而30年老屋516萬戶、占住宅總存量960萬逾1/2，50年老屋更突破101萬戶，台灣已正式進入「老屋與老人」雙老的社會結構新難題。

富比士網路科技執行長陳高超表示，台灣在少子化、高齡化社會結構下，可能步入日本M型兩極化的房價崩裂之虞，「核心地段資產將因稀有而上漲，但偏鄉老舊、空屋多、機能差、人口外移的房屋，將成為邊緣『負債』被大舉拋售。」

陳高超指出：「老屋、功能性不夠的房子，是一大危機，台灣房市出現『功能過時』的現象，遠見調查發現87.5%民眾認為傳統住宅有面臨功能性過時危機，78.6%認為房屋應該全面優化大升級。」

▲台灣房市正在經歷一場住宅價值無形革命。（示意圖／ET資料照）

不動產估價師王進祥表示：「台灣房市正在經歷一場住宅價值無形革命，除了地段價值，也會重視系統價值，雙軌並行，事實上設備更新、性能好的房屋可提高其估價評分比例，或列入估價相關公報做為依據。」

台北富邦銀行副總經理彭德齡表示：「銀行估價會從ABCD地段與實價登錄多重評估，有價值的好房，從外觀時尚、結構耐震、建材設備升級、管線更新與品牌力都是評估重點。」

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