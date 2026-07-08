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付10萬訂金「買1810萬房」！她遭建商毀約怒告　法院幫討回2800萬

京成建設在一起民事訴訟中敗訴，須賠償原告2,812萬元及利息。（圖為高雄橋頭科學園區周邊南岡山站，本刊資料照）

▲京成建設在一起民事訴訟中敗訴，須賠償原告2,812萬元及利息。（圖為高雄橋頭科學園區周邊南岡山站，鏡週刊資料照）

圖文／鏡週刊

高雄曾姓女子2019年底看中高雄橋頭一間店面，與建商談妥以1,810萬元（含車位）購入，簽約後先支付10萬元訂金。怎料後來建商毀約，只願返還訂金並賠償12萬元，又將完工店面以4,452萬元賣給別人，曾女一狀告上法院。案件上訴至三審，最高法院今年5月裁定駁回，建商確定敗訴，須賠償曾女房屋預約買價與市價的價差2,812萬元，並加上提告日到清償日止的每週5％利息。

判決書指出，最高法院今年5月裁定，駁回京成建設公司對高雄高分院判決所提的三審上訴，並命其負擔上訴費用。

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該案源於曾女2019年11月簽訂房地買賣預訂單，支付10萬元訂金，成立1,810萬元的房地及車位預約契約。然而，京成事後將房屋出售並移轉登記給第三人，致無法與曾女簽立正式買賣契約，構成「可歸責於建商的給付不能」。

原審認定，依《民法》第226條第1項規定，曾女得請求建商賠償她因無法履約所受的損害，也就是店面預約買價與市價間的價差共計2,812萬元（4,452萬元＋170萬元車位－1,810萬元＝2,812萬元），並返還10萬元訂金。

最高法院指出，第三審屬法律審，上訴人建商須具體說明原判決違反何項法律及理由，而非僅爭執事實認定或證據取捨。京成建設的上訴內容主要重複質疑原審對證據、契約解釋及事實認定，未具體指出法律適用錯誤，也未說明本案具有法律見解統一或法規續造的重要性。故最高法院認定未合法表明上訴理由，裁定上訴不合法並予以駁回，判決確定。

網紅律師林智群形容，這件官司堪稱以小博大，建商原先的如意算盤，是覺得當初賣太便宜，但可以主張預訂單並非正式契約，且有註明建商有最終決定權可以反悔，只要賠給曾女12萬元，就能額外賺進2,800多萬元，殊不知被法院打臉，再算上訴訟3年間的利息，原告真的賺爛了。


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關鍵字：京成建設鏡週刊

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