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5組人搶高雄「前第一豪宅」法拍戶　幸運兒每坪32萬拿下

▲▼ 高雄,國硯 。（圖／記者張雅雲攝）

▲「國硯」曾穩坐高雄豪宅寶座11年，23樓法拍戶8日三拍，吸引5人搶標，由陳姓自然人以5109萬元拍定。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

亞灣前第一豪宅「國硯」，曾穩坐高雄豪宅寶座11年，23樓法拍戶8日三拍，一拍底價7071萬元、三拍底價降至4525萬元，最後吸引5人搶標，由陳姓自然人以5109萬元拍定，換算單價約32.6萬元，為該社區歷來唯一拍出的法拍戶。

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「國硯」位於亞灣海景第一排，可眺望高雄流行音樂中心、光榮碼頭，為地上43層指標豪宅，最高成交單價曾達68.66萬元，並穩坐高雄豪宅王寶座長達11年，直到2023年才被超越，是高雄知名豪宅指標。

該物件位於苓雅區新田路，債務人因「拍賣抵押物」遭強制執行，建坪156.73坪、含3個車位。該戶8日進行第三拍，底價4525萬元，引來5組人馬搶標，最終由陳姓自然人拍下，拍定價5109萬元，換算單價約32.6萬元。

透明房訊總經理陳慧瑜表示，該戶從一拍7071萬元，到三拍以5109萬元拍出，前後價差近2000萬元。陳慧瑜說：「現階段豪宅買方觀望氣氛仍濃，尤其法拍市場還需考量點交、屋況與資金排程等風險，若價格沒有明顯低於市場行情，不容易吸引買方出手。此次能有5人搶標，關鍵仍在於價格折讓空間夠大。」

▲▼ 高雄,國硯 。（圖／記者張雅雲攝）

▲「國硯」具海景第一排優勢，還能看到流行音樂中心、光榮碼頭。（圖／記者張雅雲攝）

寬頻房訊發言人徐華辰表示，「國硯」完工至今約12年，社區流入法拍市場的戶數相當少，包含本次在內僅3戶。首戶法拍出現在2017年，當時底價4015萬元；另1戶則於2021年遭法拍，底價4006萬元。

陳慧瑜分析，不過過去案件不是撤回就是流標，社區從未拍定，本次是「國硯」歷來唯一拍定的法拍戶，且一拍底價7071萬元，也創下社區法拍戶最高總價紀錄。

徐華辰分析，根據實登，「國硯」近1年平均成交單價約49.34萬元，本次三拍拍定單價約32.6萬元，約為社區近1年平均行情的66折。他說：「此次吸引5組買方搶標，顯示即使總價超過4000萬元豪宅線，但單價3字頭仍具一定吸引力。」

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關鍵字：高雄豪宅國硯法拍豪宅市場法拍成交房地產新聞

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