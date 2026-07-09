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《流星花園》汐止豪墅荒廢變鬼屋　重建後驚人月租曝光

記者項瀚／台北報導

曾經的偶像劇《流星花園》取景地，多年前即荒廢成為「鬼屋」，而科技業大老以2.7億元買下，並拆除重建。如今，新建物落成，為4千多坪的廠房廠辦大樓，還以每月315萬元秒出租。

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▲▼ 。（圖／記者項瀚攝）

▲曾經的偶像劇《流星花園》取景地，過去淪為10大鬼屋，但現拆除重建，新建物剛落成。（圖／記者項瀚攝）

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偶像劇《流星花園》、洗腦歌曲《念你》都在汐止一棟豪墅取景，過去由劉家昌持有，占地2000多坪，頗為氣派，但之後建物荒廢，還被列入全台10大鬼屋。

過去《ETtoday新聞雲》報導，創見資訊束家10年前悄以2.7億元買下，並於2019年拆除，並興建新廠房，起造人是束家的政全科技開發公司，並已在今年初完工，登記用途為作業廠房。

謄本資訊顯示，這棟新廠房為地下1層、地上4層，權狀面積達4295坪。最新實價登錄揭露，這棟廠房以每月315萬元出租，租期20年，並附有調漲租金機制，5年後每月變成324.5萬元。

▲▼ 。（AI協作圖／記者項瀚製作，經編輯審核）

▲汐止荒廢的豪墅，在科技大老買下及重建後，新廠房以每月315萬元出租。（AI協作圖／記者項瀚製作，經編輯審核）

高力國際業主代表服務部董事黃舒衛認為：「當初束家買下建物及土地，規劃重建，完工後馬上又租掉，推估相關企業的承租自用機率高，不過由於地點較偏遠，上下班通勤有些不便，可能是定位為生產及員工訓練基地。」

租金價碼方面，黃舒衛表示：「每坪均價約700元，符合行情，沒有特別便宜，推測即便承租方與房東有一定程度關聯，但帳務還是依照行情做清楚。」

中信房屋汐止大同店長陳玉玲表示：「該廠辦位於汐萬路三段，周圍鮮少有大型廠房，屬於山區，交通確實不便，基本上一定要有車，但距離平路其實不算，從汐萬路一段、二段上去，大概5~6分鐘，且距離國道也不會太遠。」

此外，陳玉玲表示：「若再不塞車的情況下，該廠辦開車到內科約在15分鐘內，而租金價碼與內科一帶單戶的價格差不多，單價多在500~800元間。」

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關鍵字：汐止流星花園鬼屋劉家昌重建出租創見

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