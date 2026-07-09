豪宅住戶自費防墜網！遭管委會提告　法官判拆除：影響房價

▲台北市信義區豪宅「Taipei Garden」有住戶安裝防墜網槓上管委會，法院判決拆除的其中一個理由是房價會跌。（圖／翻攝Google Maps）

圖文／CTWANT

台北市信義區豪宅「Taipei Garden」有住戶擔心家中小孩意外墜樓，自行裝設防墜網，社區管委會認為未經區權人決議就擅自變更外牆牆面，已違反社區規約和《公寓大廈管理條例》，提告要求拆除，台北地院判准，除了這名住戶確實違規，他安裝防墜網的方式並不美觀，會影響大樓整體外觀，也會損害房價，但考量孩童居家的安全，給予違規住戶6個月「緩衝期」，讓他有時間拆掉防墜網先恢復原狀，再去跟社區協商新的防墜設施該怎麼裝。

「Taipei Garden」台北花園社區位於松勇路上，號稱全台第一個「地上權豪宅」，屋主僅持有房屋未持有土地，地上權期限到2050年4月，依據實價登錄網資料，過去5年有7筆交易，2024年之前每坪單價約80萬元、每戶總價破億，2025年之後每坪約40幾萬，每戶總價為6、7千萬。

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本案房屋位於社區最高樓層13樓，登記在一家服飾公司名下，王姓負責人為防止家中幼童發生意外，在大樓外牆、陽台、露台、頂樓平台加裝防墜網，因此被社區管委會告上法院。

王姓屋主引用《公寓大廈管理條例》第8條第2項規定：「公寓大廈有十二歲以下兒童或六十五歲以上老人之住戶，外牆開口部或陽臺得設置不妨礙逃生且不突出外牆面之防墜設施。」主張安裝防墜網有正當性，管委會不能濫用權利要求拆掉。

管委會則援引《公寓大廈管理條例》第8條第1項：「公寓大廈周圍上下、外牆面、樓頂平臺及不屬專有部分之防空避難設備，其變更構造、顏色、設置廣告物、鐵鋁窗或其他類似之行為，除應依法令規定辦理外，該公寓大廈規約另有規定或區分所有權人會議已有決議，經向直轄市、縣（市）主管機關完成報備有案者，應受該規約或區分所有權人會議決議之限制。」強調王姓屋主未經社區同意自行加裝金屬框架、網狀設施、繩索等防墜設施，已侵害其他區分所有權人的權利。

北院到場履勘，網狀設施裝置及繩索直接安裝在陽台及頂樓平台，金屬框架搭載網狀設施從上方固定垂下掛在外牆並覆蓋陽台，沒有任何美化或以藝術的方式呈現，直接影響大樓整體外觀；法官指出，王姓屋主應向管委會或在區權人會議上解釋有防墜網的安裝需求，找到兼顧大樓美觀與住家安全的方法，而非未經允許私自裝設變更外牆的設施，這如同在牆面上裝鐵窗、加掛廣告，沒遵守與全體住戶共同維護社區外觀的義務，會影響房屋交易價格，損害其他住戶的財產權，因此必須拆除。

但法官也體諒屋主為了小孩槓上管委會，在判決書中特別說明，拆除防墜網回復原狀需要耗費一段時間，加上住戶之間得協調如何銜接新舊防墜設施，因此給王姓屋主6個月的履行期間，以兼顧他與社區兩造利益。

本案為一審判決，可上訴高等法院。

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