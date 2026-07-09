高雄老牌文具店熄燈　全台最後一間分店走入歷史

▲「東急文具連鎖」保泰店是該品牌最後一間分店，目前店面已歇業，在地人直呼「從小買到大」的回憶沒了。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

高雄又一家老牌文具店熄燈！位於前鎮區保泰路的「東急文具連鎖」保泰店，在地經營24年，也是該品牌最後一間分店，日前掛出結束營業布條，不少七、八年級生直呼「從小買到大」的回憶沒了。如今店面已歇業，屋主開出月租12萬元重新招租。

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「東急文具連鎖」為高雄在地文具用品商店，主要販售文具、玩具、禮品、贈品、娃娃、3C電子用品等，深受在地居民喜愛。繼英明店2025年結束營業後，保泰店也在日前宣布熄燈。

而該店也在粉專PO出「感謝顧客24年來的照顧」，PO文曝光後，不少老顧客相當不捨。對許多在地人來說，這是從小買到大的文具店，如今品牌最後一家店熄燈，也讓在地回憶正式畫下句點。





▲附近就是五甲國中，距離輕軌凱旋瑞田站不遠。（圖／記者張雅雲攝）

該店位於前鎮區保泰路，鄰近五甲生活圈、瑞隆路商圈，附近就是五甲國中，距離輕軌凱旋瑞田站不遠。屋主已重新招租，根據租賃資料顯示，該物件使用坪數約97坪，月租金12萬元，換算每坪租金約1237元，據查屋主為自然人。

住商不動產高屏澎區協理林祺博分析，保泰路位於前鎮、鳳山五甲交界生活圈，周邊以住宅、學校與在地型商家為主，生活機能成熟。店面租金依坪數、位置及屋況不同，每坪月租約1000~1600元，以東急文具店面月租12萬元、每坪約1237元來看，仍屬區域合理行情。

▲東急文具保泰店小檔案。（AI協作／記者張雅雲製作，經編輯審核）

林祺博指出，近百坪店面承租門檻高，真正考驗不只租金，還包括後續裝修、人事與營運成本，較適合連鎖零售、補教、診所或展示型店面等，可承受大坪數成本、且具備目的性消費的業種進駐。

台灣房屋亞洲新灣區加盟店東劉沛緹表示，該區發展早，新舊房價落差大，新成屋成交價已站上4字頭，屋齡約30年的中古社區約18~22萬元，區域有不少剛性自住需求，也能提供在地消費力支撐。傳統大型文具店受消費型態改變影響，經營難度提高，未來近百坪店面能否順利出租，仍取決於租金條件、停車便利性，以及新進業種能否符合周邊消費需求。

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