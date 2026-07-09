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疑代銷聯手房仲炒房　建商拒付439萬服務費敗訴

▲▼ 高雄,凱旋四路,輕軌,瑞田站 。（圖／記者張雅雲攝）

▲該案基地位於前鎮區凱旋四路，屬亞灣生活圈。（示意圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

高雄建商指控代銷聯手投資客炒房，掀起近500萬元佣金大戰！有代銷公司承接預售案，被建商懷疑與投資客、房仲聯手炒作房價，7戶解約後拒付服務費，一狀被告上法院。高雄地院認為建商未能舉證代銷涉入炒作，判須給付代銷494萬1500元及法定利息。

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根據判決書指出，世博國際創意2023年8月承接仁本建設位於亞灣生活圈的34戶新案，採「包銷」模式合作。約定底價服務費為5%，若成交價高於底價，溢價部分則由建商分得7成、代銷取得3成。

不過建案銷售期間，建商發現部分已購客疑似委託房仲在臉書刊登轉售廣告，因此懷疑代銷與投資客、房仲聯手炒作房價，且之後陸續有7戶解約，也因此要求代銷退出銷售。

代銷公司則喊冤，認為其餘戶別均已完成銷售，且建商已明確表示不再銷售解約的7戶，因此提出結案報告，請領尚未支付的服務費及溢價分配款。不過該建商認為建案並未完銷，加上代銷自行拆除接待中心裝潢，違反契約約定，因此扣留逾300萬元服務費及139萬餘元溢價分配款。

法院審理認為，房仲刊登網路廣告屬個人行為，已購客是否曾委託轉售，存在不同說法，但建商未能提出足夠證據證明代銷公司曾參與炒作房價，因此無法認定代銷違約。

▲▼ 高雄,凱旋四路,輕軌,瑞田站 。（圖／記者張雅雲攝）

▲高雄亞灣生活圈為近年推案熱區，近期因7戶解約衍生代銷佣金爭議。（示意圖／記者張雅雲攝）

此外，法官檢視雙方LINE對話發現，代銷撤場期間，多次向建商回報接待中心拆除、油漆修補及清潔進度，長達1個多月，建商均回覆「好，謝謝」，期間從未要求保留裝潢或提出異議，因此認定雙方已合意由代銷退場，並將接待中心恢復原狀返還。

最終法院判決，建商應給付代銷公司積欠服務費354萬9500元及溢價分配款139萬2000元，共494萬1500元，並加計法定利息。全案仍可上訴。

不具名代銷表示，不同於一般代銷依成交戶數請領服務費，「包銷」會先與建商約定底價，若成交價高於底價，代銷可依約分享溢價收益；相對地，代銷也須投入接待中心、廣告行銷及銷售人力等成本，先投入的成本通常更高，因此雙方對完銷認定、溢價分配及退場機制通常都會明訂於契約中。

近年預售市場受信用管制影響，造成不少已購客解約，包銷合作最怕的就是「完銷認定」與「關係戶傭金」事後各說各話，尤其市場轉冷後，若中途發生解約、換約或投資客爭議，建商與代銷之間更容易因服務費、溢價獎金出現糾紛。

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關鍵字：高雄建商代銷預售炒房法院判決投資客

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