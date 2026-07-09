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名建築師墜樓有隱情？　「置地廣場B區」超高17米掀責任歸屬戰

▲▼ 國泰青埔 。（圖／翻攝自桃園建管處）

▲吳姓建築師墜樓，被指向與「置地廣場桃園B區」開發案有關。（圖／翻攝自桃園建管處）

記者項瀚／台北報導

吳姓建築師墜樓，被指向與「置地廣場桃園B區」開發案有關。為何快完工了，才出問題？事實上，建管處依法核發建照，協審單位也依據建築師所提交之切結書作為經專業評估，予以通過。而為何當事建築師會簽切結，業界認為可能是誤會民航局公文，也可能有其他壓力。

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國泰人壽位於桃園青埔的「置地廣場桃園B區」開發案，原本已快完工、拿到使照，但卻爆出建築物航高管制問題，超過17公尺，外傳吳姓建築師遭到求償，因此跳樓輕生。

事件一出，網友們熱議：「為什麼當初發建照沒問題，都快完工了，才說不合規？市府單位是否該負責？」

桃園市建管處表示：「該案於2020年申請建造，審查階段均已依法將航高管制列入審查意見，經申請人檢討，其設計圖面標示的建築物高度小於禁建高度，市府依法核發建造執照。」

事實上，審查建照採技術、行政分離，技術部分市府委託建築師公會負責，由公會指派建築師審查，建管處行政部分查該檢討的都有檢討，因此合規發照。

那麼為何建築師公會協審認為沒問題，建築圈人士表示：「在審查階段，申請人出示設計建築師已簽具切結，通常只要簽切結，公會建築師都會過。」

那麼，該案到底哪裡出問題了？過去民航局就已發過公文，「依規定建築物超過60公尺，要檢附文件審理」，但此外還有一項「所劃定之桃園航空站圓錐面範圍內，請依照相關規定辦理。」

業者人士推測：「已逝建築師可能認為，超過60公尺才需要檢附文件，該案設計59公尺，因此沒送審理。」

到了2026年，桃機公司每年的例行檢測，委託測量廠商辦理障礙物查報作業，通知桃園市政府發現此開發案的建物位於桃園航空站畫定的圓錐面範圍內，有超高情事，因此市府依法通知業者改善並列管。

不過，也有業界人質疑：「該案一期實際興建高度最終控制於39.3M，二期卻出現『未超過60m不需送民航局』的操作，難以相信專業建築師會為業主承擔如此風險，疑似簽具不實切結。」

現在，因該案建築物超過航高管制高度，應檢討超高部分並辦理變更設計，使建築物符合航高管制規定。

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關鍵字：桃園市政府建管處建照核發建築師跳樓輕生國泰國泰人壽

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