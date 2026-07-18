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比科技巨頭好賺？　作家諷建商「反摩爾定律」成經營之神

▲▼工地,建案,建商,預售屋。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲房市作家諷刺，台灣建商，比科技巨頭「還好賺！」（示意圖／ET資料照）

記者項瀚／台北報導

比喻台灣建商，比科技巨頭「還好賺！」房市作家諷刺，台灣營建業在「反摩爾定律」下，不用砸錢研發、技術不需升級進步，只有產品售價加價翻倍賣，根本經營之神。

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房市作家「阿宅」蕭大立在臉書發文，科技產業中有所謂的「摩爾定律」，指的是因為技術進步，晶片上可容納的電晶體數量，大約每18~24個月就會翻1倍，背後代價是科技巨頭每年砸下幾百億美金的資本支出，科學家、工程師爆肝，沒日沒夜地研發把晶片越做越小。

蕭大立表示：「因為摩爾定律，消費者可以用越來越低的預算，買到容量更大、速度更快的3C產品，所有人都因此受益。」

蕭大立諷刺地說：「但科技產業的大老闆，你們真的太不懂企業經營了，開公司這樣賺錢太累啦，看看台灣的營建業。」

蕭大立表示：「建商不需要投入巨額資本支出研發，工地能用外籍移工就用移工，房子漏水、磁磚亂貼，過了幾年，我蓋的房子，房價還是可以照樣翻1倍。」

蕭大立表示：「在建商的『反摩爾定律』思維下，不用砸錢投入研發、技術完全沒變，只有產品售價不斷上漲，消費者用越來越高的預算，買到公設比更高、品質更爛的房子。」

▲▼建案,工地,工人,施工。（圖／記者項瀚攝）

▲蕭大立表示，建商不用砸錢投入研發、技術完全沒變，只有產品售價不斷上漲。（示意圖／記者項瀚攝）

不過，建商業者表示：「早期購置、甚至祖先留下來的土地，至今當然光地價就翻了很多倍，房價當然也是如此，但就目前建商的經營環境來說，實在相當艱困。」

建商業者表示：「土地價格不跌，土地融資限制條件多，加上營建成本高昂，一個案子從買地、設計規劃、銷售、交屋，都要3~5年，甚至更久，利潤只有2成多，你說好賺嗎？」

此外，營建業也不是沒在進步。興合力建築團隊副總經理陳政義表示：「自2022年開始，發現市場產品逐漸無法滿足現代需求，決定投入研發全新住宅，以打造時勢所趨的住宅3.0－進化宅。」

陳政義舉例：「水電管線採明管設計並預留管道空間以利維修，整體衛浴設備採當層排水，加大戶內電容量，地下室增高至4.2米，雙車道加寬至6米等等。」

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關鍵字：建商科技業研發進步利潤賺錢阿宅蕭大立

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