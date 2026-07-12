台積電效應擴大！快遞巨頭進駐楠梓　周邊2房租屋爆秒殺

▲國際物流巨頭UPS在高雄楠梓，設立全新「高雄服務中心」，9日舉辦揭牌典。（圖／高雄市經發局提供）

記者張雅雲／高雄報導

台積電效應發威，帶動國際物流業者也加速布局高雄。全球物流巨頭UPS在楠梓設立全新服務中心，鎖定半導體、高科技產業跨境物流需求。信義房屋專家分析，北高科技供應鏈更加成熟，目前楠梓、橋頭明顯感受科技人湧入，新2房一釋出就秒租，租金不輸市區。

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UPS高雄服務中心9日正式揭牌啟用，位於楠梓，距離國道楠梓交流道車程約5分鐘、台積電楠梓廠區約10分鐘，未來將服務半導體、AI伺服器、電子零組件、精密機械、航太及醫療等高附加價值產業，提供跨境物流及供應鏈管理服務。

信義房屋楠梓土庫店店長何伯勳表示，UPS並非首次進駐高雄，而是因應南台灣高科技產業快速發展，擴大服務據點，「此次投資代表國際物流業看好高雄高科技供應鏈持續擴張，而非單純看好人口紅利。」

▲UPS看見企業對高品質國際物流服務，提供完整供應鏈管理解決方案。（圖／高雄市經發局提供）

何伯勳指出，隨著台積電楠梓廠區陸續量產，7月出現傳統調職潮，6月中旬起楠梓租屋需求就明顯升溫，不少台積電及供應鏈工程師因工作調動提前到高雄找房，帶動楠梓土庫、橋頭新市鎮、高大特區租屋市場快速去化。

其中，屋齡10年內、月租約2萬元的2房產品幾乎一釋出就秒殺，甚至有室內約12坪、附機械車位的物件，月租達2.2萬元仍快速成交，租金單價已逼近市區。

何伯勳分析：「目前多數調職南下的工程師仍以單身赴任為主，不少科技人會先租屋安頓，待工作穩定後再評估是否購屋，因此現階段以2房產品最受歡迎。至於3、4房產品，仍需等待更多工程師攜家帶眷定居高雄後，需求才可望逐步發酵。」

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