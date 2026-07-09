寶佳子弟兵3.44億卡位台南高鐵特區　開發案火速送審

▲台南高鐵特區近年受重大建設帶動，房價、地價同步攀升。（圖／記者張雅雲攝）



記者張雅雲／高雄報導

MITSUI OUTLET PARK台南2期開幕，商業機能愈來愈成熟，又有高科技產業進駐，吸引各大建商搶插旗。根據實登，佳順建設去年底以謝姓自然人名義，砸下3億4401億元，取得649坪住宅用地，換算單價53萬元。而該地也火速送審，規劃地上13層大樓。

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實登揭露，位於高發三路二段、歸仁七路口的土地，於去年11月底出現轉手交易，地坪649坪，總價3億4401.7億元，土地使用分區為住宅區，換算單價為53萬元。據查，買家為佳順建設以謝姓自然人名義購入。

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而該筆土地取得後，開發進度也相當快速。根據台南市都市計畫委員會資料，佳順建設「台南市歸仁區武東段新建工程」，5月都委會已修正通過，基地規劃興建地上13層、地下2層大樓，主要用途為店舖及集合住宅。

▲台南高鐵特區近年受沙崙智慧綠能科學城等利多帶動，吸引大型建商卡位購地。（圖／記者張雅雲攝）

不具名代銷表示，寶佳體系近年持續深耕台南高鐵特區，旗下「佳字輩」佳順建設已推出「佳順大順」、「佳順大富」等案，此次再購入武東段住宅地，推案時間仍未定。

該代銷指出，高鐵特區購屋族除台南在地客外，也有不少跨區通勤族，對這類買方來說，能否步行到高鐵站，是影響購屋意願與價格接受度的關鍵，「目前核心區新案單價已站上4字頭，部分個案挑戰5字頭。相較之下，距離高鐵較遠的個案，價格仍相對親民。」

海悅廣告主任李宏鳴分析，高鐵特區地價近年受重大建設與產業題材帶動快速攀升，「住宅用地行情已來到每坪50~55萬元。加上營建成本短期內仍難回落，未來房價要回頭也不容易。」

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