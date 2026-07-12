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承載「中興百貨」風光史　48年「芝麻大廈」都更一原因終止

記者項瀚／台北報導

曾是中興百貨、芝麻百貨，還有電影院、KTV進駐的「芝麻大廈」，豎立在復興北路上。這棟建物，現在商用空間雖幾乎出租，但「地位」已不如從前，且屋齡達48年，卻因產權複雜難以都更。該大樓共有約250位產權人，前年曾送都更，但同意比只有36%而終止。

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▲▼ 芝麻大廈 。（圖／記者項瀚攝）

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▲「芝麻大廈」位於復興北路，過去曾是中興百貨、芝麻百貨，還有電影院、KTV進駐。（圖／記者項瀚攝）

復興北路、長安東路交叉口的「芝麻大廈」屋齡已達48年，過去經營歷史輝煌，由華美聯合建設董事長張克東規劃興建，當時B2～4樓則是當年開幕的芝蔴百貨，裡頭還有一家金像獎戲院。

之後，芝蔴百貨經營權陸續轉手到新加坡商人，再到國信集團蔡辰威，1985年時由中興紡織掌門人鮑朝橒接手，更名為中興百貨，步入其全盛時期，該百貨走高格調路線，還有首都戲院、總督戲院坐鎮，人潮量大。

但到了2008年左右，景氣低迷，加上台北市百貨人潮往東區移動，使得中興百貨經營遇到挑戰，同年3月以20億元公開標售B2～4樓共2630坪商場，但未順利賣出。

同樣在2008年，中興百貨宣告結束營業，雖然電影院還在營業，但人潮已稀稀落落。而李方酒店集團總裁李銘松買下商場部分不少產權，在2010年初左右租給「星聚點復興館」。

李銘松與妻子方素蝶，早期共同開設松哲會計師事務所，並做起迪化街鄰居的生意，有著「迪化街大帳房」的稱號，後來變成旅館大亨，同時也持續整合「芝麻大廈」產權，由於該大樓影城部分被拆成一個一個賣，李還曾以40萬元買下兩個座位。

2023年時，李方集團手上的「芝麻大廈」低樓層部分產權淪落法拍市場，一拍底價55.86億元，雖然消息一曝光，該案就提出撤回。近年，李銘松也傳出欠稅新聞，財務狀況看似不是特別好。

▲▼ 。（圖／翻攝自Google Maps）

▲2024年「星聚點復興館」撤出「芝麻大廈」。（圖／翻攝自Google Maps）

2024年隨「星聚點復興館」撤出，「芝麻大廈」的指標性再度消弱。至於現況如何？記者實地走訪，過去星聚點承租的B1~2樓，已全數出租業種包括德州撲克俱樂部、火鍋店等等。

然而，「芝麻大廈」產權到底多複雜？都更進度為何？經查土地謄本，持有人多達約250位，其中法人包括聚益化學工業、社團法人台北市北門扶輪社、佑璟公司、華昌國際、中華民國留學服務公會、展傳科技、噶瑪蘭興業。

「芝麻大廈」除了B1~4樓規劃為商用空間，5樓以上則有中小坪數住宅，戶數多。經查實價登錄，成交單價約在8字頭行情。

至於都更狀況，北市更新處表示：「本案前於110年核准籌組更新會，但後續未完成成立程序，已於113年依法廢止。另外，本案曾申請參與公辦都更7599專案，但第二階段住戶同意比例僅36.09%，未達90%門檻，已於113年3月結案終止。」

北市更新處表示：「該案於115年4月2日納入本府公告公劃更新地區範圍內，目前尚無所有權人提出都市更新事業計畫申請報核。」

▲▼ 。（AI協作圖／記者項瀚製作，經編輯審核）

▲「芝麻大廈」小檔案整理。（AI協作圖／記者項瀚製作，經編輯審核）

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關鍵字：中興百貨芝麻百貨電影院芝麻大廈星聚點復興北路

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