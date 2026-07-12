最貴城市廢墟！　2大地主握9成產權「淪選舉牆」

記者項瀚／台北報導

「芝麻大酒店」座落信義安和精華地段，但淪為廢墟多年，只剩下外牆廣告功能，尤其在每年選舉期間。該案由兩大地主持有，合計握有9成以上產權，但在2021年都更破局後，就沒有新動作了。專家分析該地段住宅每坪破200萬元，該案若成功改建，總銷絕對上百億。

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▲「芝麻大酒店」座落信義安和精華地段，但淪為廢墟多年 。（圖／記者項瀚攝）

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台北市著名的芝麻系列大樓，除了復興北路的「芝麻大廈」，還有信義安和的「芝麻大酒店」，後者為華美建設創辦人張克東代表之作，當初打出「你買我的，我租你的，5年之後統統是你的」廣告詞，成為國內不動產證券化的先河，吸引民眾投資。

「芝麻大酒店」1977年完工，規劃地上14層，由建商負責營運，但後來因華美建設經營不善倒閉，在1982年就結束營業。之後曾租給合作金庫分行、好樂迪KTV，後來因失火歇業而荒廢。

「芝麻大酒店」成為城市廢墟多年，只有外牆廣告的效益，大部分時候都是建案廣告，而每當選舉期間，則會掛上候選人看板。

「芝麻大酒店」產權已整合相對單純，謄本顯示，大樓主要地號僅有10位所有權人，其中絕大部分產權都握在前議員李婉鈺家族、吉美建設手上，而兩位產權都已信託。

進一步觀察，李婉鈺家族持有1000分之521，吉美建設持有1000分之383。而排行第三的是富邦建設，共持有1000分之58，於2015年以買賣取得。

有趣的是，有3位自然人分別持有1000分之1，都是在1978年時買賣購入，也就是「芝麻大酒店」剛落成的時候，這一抱就長達約50年。

▲信義安和周圍住宅單價達200萬元以上，區域都更效益大。（圖／ET資料照）

至於「芝麻大酒店」的都更進度為何？北市都更處表示：「本案原申請都市更新事業計畫及權利變換計畫，但因都市更新事業計畫同意書遭撤銷，且實施者未於期限內補足法定同意門檻，本府已於2021年12月依法駁回申請，目前尚無所有權人提出都市更新事業概要或事業計畫申請報核。」

寬頻房訊發言人徐華辰表示：「芝麻大廈土地面積約386坪，地段及臨路條件佳，極具開發效益，因此也吸引大咖業者進場整合，但可惜兩大地主幾年前就傳出糾紛，可能因此都更卡關。」

李婉鈺家族、吉美建設之間的矛盾，主要因本票兌現、都更利益分配認知不同等等原因，還告上法院，進入漫長訴訟，，目前尚未落幕。

寶和建設副總經理陳威丞表示：「該案地段精華，區域住宅案單價上看200萬元以上，前幾年市場上還有聽說吉美建設有意釋出產權，但近年都沒有相關消息了。」

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