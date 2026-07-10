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高雄年增13個「百萬里」　橋頭1里發大財首進榜

▲▼ 。（圖／記者張雅雲攝）

▲根據財政部最新統計，高雄平均所得突破100萬元的里年增13個、總數達67個。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

高雄「百萬里」持續增加，房市熱區與高所得版圖同步洗牌。根據財政部最新統計，高雄平均所得突破100萬元的里年增13個、總數達67個，其中前鎮區建隆里蟬聯最富里，三民區一年新增5個百萬里最多，橋頭新市鎮新莊里也靠橋科、台積電題材，首度擠進百萬里行列。

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根據財政部最新公布「2024年度綜所稅申報初步核定統計專冊」，高雄市平均所得突破百萬元的里數，較前一年度新增13個里，合計該年度百萬里數達67個，共涵蓋11個行政區。

最富里仍由前鎮區「建隆里」蟬聯，以新增表現來看，三民區最亮眼，一年新增5個百萬里；受惠科技產業議題帶動，橋頭區橋頭新市鎮「新莊里」，也晉升成為該區唯一百萬里。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，2024年可說是高雄房市的黃金元年，百萬里大增主要受惠2大因素，包括高薪人口增加及房地產增值效益。

她表示，隨著台積電設廠效應持續發酵，加上亞灣區重大建設帶動，高雄房市在2024年買氣衝上高峰，全年買賣移轉棟數突破4.5萬棟、創歷史新高，4000萬元以上高總價住宅交易也逼近200筆，創近年最佳紀錄，中高資產族群持續移入，帶動區域平均所得同步提升。

▲▼ 。（AI協作圖／記者張雅雲製作，經編輯審核）

▲2024年高雄新增百萬里。資料來源：財政部113年度綜所稅初步核定統計專冊、台灣房屋集團趨勢中心（AI協作／記者張雅雲製作，經編輯審核）

其中，橋頭新市鎮新莊里受惠橋頭科學園區及台積電雙重利多，新案供給熱絡、交易量快速增加，2024年納稅戶數一年增加逾300戶，展現科技聚落逐漸成形後的聚財效應，也被視為複製楠梓高大特區藍田裡的發展模式。

李家妮指出，2024年高雄房市價量齊揚，房價首度站上7字頭，具重大建設或成熟商圈題材的區域，不動產增值效果更加明顯。尤其不少適用舊制課稅的老屋，屋主多在房價高點出售獲利，使財產交易所得明顯增加。

不過，新增百萬里不代表房價一路走揚。13個新增百萬里中，近1年僅3個里房價維持正成長，其中以苓雅區正文里年漲11.3%表現最佳；反觀新興區漢民里房價則由每坪34.9萬元跌至15.9萬元，年跌54.4%，跌幅居冠。

台灣房屋三多捷運加盟店經理潘秀芬表示，正文里位於環球影城、武廟商圈生活圈，生活機能成熟，加上輕軌聖功醫院站通車，交通利多加持。區內以中古公寓為主，近年「園芯」、「沐樂」等3房新案推出，吸引自住換屋族進場，在剛性需求支撐下，新案均價仍穩守3字頭，房價相對抗跌。

東森房屋研究中心經理葉沛堯分析：「漢民里房價跌幅較大，主因在於成交結構變化，並非區域價值明顯下滑。中央公園商圈近年新案供給有限，市場以屋齡較高的中古屋交易為主，因年度成交量不多，單一低總價或高屋齡物件成交，就容易拉低平均單價，放大跌幅。」

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關鍵字：高雄房市百萬里台積電橋頭新市鎮房價

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