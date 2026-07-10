台中「百萬里」暴增12個！　潭子這里100萬首度擠進富人區

▲潭子區潭秀里剛好以100萬元，取得百萬里門票也是首度進榜！（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中百萬里暴增12個！在平均綜合所得「百萬里」已達71個，相較2023年的59個，一口氣增加至12個；其中，南區、東區、潭子、大里首度各有一個里挺進百萬俱樂部。信義房屋專家表示，潭子區潭秀里剛好以100萬元，取得百萬里門票，主要受惠周邊地理環境。

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根據財政部公布最新《2024年度綜合所得稅申報初步核定統計專冊》統計，台中市富人版圖持續擴張。全市29個行政區、625個里中，平均綜合所得突破百萬元的「百萬里」已達71個，相較2023年的59個，一口氣增加至12個。

觀察清單，南屯區與西區各有17個里平均所得突破百萬元，並列全市最多；西屯區則有14個里，北屯區受惠重劃區推案與人口移入，也有10個里入列百萬俱樂部。此外，近年受惠於中部科學園區外溢效應與交通建設帶動，沙鹿區沙鹿里、埔子里也分別以平均133.3萬元、100.2萬元挺進百萬里。

台中最富里前10名依舊由三屯區與西區稱霸。西屯區惠來里平均綜合所得222.2萬元、中位數108萬元，連續多年蟬聯全市第一，也是唯一中位數突破百萬的里；緊隨其後的是南屯區新生里以平均173.4萬元、中位數96萬元，排名第二；第三名則是西屯區西墩里，平均綜合所得157.8萬元、中位數82.5萬。

▲台中最富里由惠來里平均綜合所得222.2萬元、中位數108萬元蟬聯，也是中部唯一中位數突破百萬的里（圖／記者陳筱惠攝）

值得注意的是，今年南區、東區、潭子區、大里區也各有1個里首度晉升百萬俱樂，包括大里區永隆里平均所得102.2萬元、東區干城里平均所得101.1萬元、南區樹德里100.4萬元，潭子區潭秀里則剛好站上100萬元門檻。

住商不動產七期南屯店協理黃盟翔表示：「七期惠來里集結台中高所得族群，綜所稅平均所得自然遠高於全市。而西區與南屯區今年能分別拿下17個百萬里、並列全市最多，西區長期吸引企業主、自營商及醫師等高所得族群；南屯區則有單元二、單元五、十三期等低密度住宅區，高總價別墅、新成屋產品持續吸引高資產買盤，也推升整體所得表現。」

信義房屋崇德14期專員藍宏仁認為：「新增的百萬里多集中在重劃區、重大交通建設或產業聚落周邊，像是大里區永隆里涵蓋大里二期重劃區，近年新案供給增加，吸引不少換屋及高資產家庭進駐；南區樹德里則與13期重劃區範圍重疊，潭子區潭秀里則緊鄰潭子車站及潭子加工出口區，擁有穩定的科技、製造業就業人口，反映在綜所稅平均所得表現上。」

▲平均綜合所得突破百萬元的「百萬里」已達71個，相較2023年的59個，一口氣增加至12個。（AI協作圖／記者陳筱惠製作，經編輯審核）

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