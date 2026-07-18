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職棒球星退役賣房遇寒冬　靠「板凳哲學」逆境求生

記者張雅雲／高雄報導

棒球是圓的，用在房仲業一樣行得通。蔡昆祥曾是職棒球員，頂著球星光環33歲退役後，從房仲基層重新出發，如今已是店東。近年房市受第七波信用管制衝擊，交易急凍，他把球員時期養成的抗壓、紀律與「板凳哲學」帶進店頭管理，熬過寒冬。

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▲▼ 球員,蔡昆祥 。（圖／記者張雅雲攝）

▲住商不動產R15祥富加盟店店東蔡昆祥曾是職棒球員，退役後轉戰房仲，深耕房仲業20年。（圖／記者張雅雲攝

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6年級生蔡昆祥曾是職棒球員，先後效力味全龍、統一獅與中信鯨3支球隊，33歲退役最大的挑戰不是離開球場，而是重新開始。自認「當時每天除了打棒球，其他事情幾乎都不知道。」他說，從小接受棒球訓練，人生幾乎都在球場，沒有太多求學機會，也沒有其他工作經驗。退役後，評估過壽險、汽車等業務工作後，他最終選擇投入房仲。

「我不可能賣車賣到開一家汽車公司，也不可能賣保險賣到開一家壽險公司，但房地產有機會從零開始，未來也有機會創業。」抱著這樣的想法，他從第一線業務做起，每天帶看、開發、張貼「小蜜蜂」售屋廣告，

不少人認為，球員退役轉行難免有心理落差，但蔡昆祥認為，退役後就必須面對現實。「退下來，就要面對生活，也要面對家庭開銷，沒有時間一直想著以前是不是球員。」

▲▼ 球員,蔡昆祥 。（圖／記者張雅雲攝）

▲面對近20年來最冷房市，蔡昆祥將棒球場上的「板凳哲學」帶進店頭管理，與團隊一起度過寒冬。（圖／記者張雅雲攝）

而幫助他在房仲業站穩腳步的，是球場上累積的抗壓能力。蔡昆祥說：「一場比賽3個打席，可能3次都失敗，但下一個打席還是要站上去。」球員每天都在面對輸贏，也每天都在接受失敗，因此轉戰房仲後，無論屋主拒絕、買方反悔，甚至成交掛零，都不容易被擊倒。

2024年9月央行第七波信用管制後，讓全台房市交易量明顯萎縮，他坦言，這是自己投入房仲20年來最嚴峻的一次挑戰。「疫情那時候，都沒有現在這麼慘。」面對冷盤，他沒有要求同仁一味衝業績，而是把棒球場上的「板凳哲學」帶進店頭。

他會鼓勵業務，現在整個環境都不好，就像不能上場打擊的球員，「板凳球員也要每天訓練，把自己維持在最好的狀態，因為你不知道機會什麼時候會來。」他認為，景氣低迷時，更重要的是留在市場，只要能熬過低潮，等競爭者退出後，留下來的人反而有更多機會。

▲▼ 球員,蔡昆祥 。（圖／記者張雅雲攝）

▲蔡昆祥辦公桌上有多顆簽名球，他也把棒球精神延續到房仲工作。（圖／記者張雅雲攝）

因此，他也調整店頭經營策略。過去成交案件約9成以買賣為主，如今租賃案件已提高到一半以上，雖然租賃服務費較低，但成交速度較快，至少能有基本收入，等待市場回溫。

蔡昆祥也把球隊的紀律帶進公司管理。他要求同仁守時、重視服裝儀容，因為在他眼中，專業往往從細節開始。「客戶約你看屋，如果是你自己遲到，第一印象就先扣分了。」

▲▼ 。（AI協作圖／記者張雅雲製作，經編輯審核）

▲蔡昆祥小檔案。（AI協作圖／記者張雅雲製作，經編輯審核）

他也發現，棒球培養的不只是紀律，還有判斷能力。過去擔任外野手，要依投手、打者不同調整站位；現在面對客戶，也會依談吐、需求與互動方式，快速判斷對方類型，再選擇最適合的溝通方式。蔡昆祥坦言：「業績，其實就是解決客戶問題的能力。」

一路從球員走到店東，蔡昆祥認為，棒球帶給自己的從來不只是勝負，而是一種面對工作的態度。他笑說：「球員不能一直沉浸在昨天的全壘打，也不能一直記得昨天的三振；房仲也是如此，昨天被客戶拒絕，今天也要重新開始，才能迎接下一次機會。」

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關鍵字：球星房仲蔡昆祥板凳哲學房市店東信用管制味全龍球員退役統一獅中信鯨

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