職棒球星退役賣房遇寒冬　靠「板凳哲學」逆境求生

記者張雅雲／高雄報導

棒球是圓的，用在房仲業一樣行得通。蔡昆祥曾是職棒球員，頂著球星光環33歲退役後，從房仲基層重新出發，如今已是店東。近年房市受第七波信用管制衝擊，交易急凍，他把球員時期養成的抗壓、紀律與「板凳哲學」帶進店頭管理，熬過寒冬。

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▲住商不動產R15祥富加盟店店東蔡昆祥曾是職棒球員，退役後轉戰房仲，深耕房仲業20年。（圖／記者張雅雲攝）

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6年級生蔡昆祥曾是職棒球員，先後效力味全龍、統一獅與中信鯨3支球隊，33歲退役最大的挑戰不是離開球場，而是重新開始。自認「當時每天除了打棒球，其他事情幾乎都不知道。」他說，從小接受棒球訓練，人生幾乎都在球場，沒有太多求學機會，也沒有其他工作經驗。退役後，評估過壽險、汽車等業務工作後，他最終選擇投入房仲。

「我不可能賣車賣到開一家汽車公司，也不可能賣保險賣到開一家壽險公司，但房地產有機會從零開始，未來也有機會創業。」抱著這樣的想法，他從第一線業務做起，每天帶看、開發、張貼「小蜜蜂」售屋廣告，

不少人認為，球員退役轉行難免有心理落差，但蔡昆祥認為，退役後就必須面對現實。「退下來，就要面對生活，也要面對家庭開銷，沒有時間一直想著以前是不是球員。」

▲面對近20年來最冷房市，蔡昆祥將棒球場上的「板凳哲學」帶進店頭管理，與團隊一起度過寒冬。（圖／記者張雅雲攝）

而幫助他在房仲業站穩腳步的，是球場上累積的抗壓能力。蔡昆祥說：「一場比賽3個打席，可能3次都失敗，但下一個打席還是要站上去。」球員每天都在面對輸贏，也每天都在接受失敗，因此轉戰房仲後，無論屋主拒絕、買方反悔，甚至成交掛零，都不容易被擊倒。

2024年9月央行第七波信用管制後，讓全台房市交易量明顯萎縮，他坦言，這是自己投入房仲20年來最嚴峻的一次挑戰。「疫情那時候，都沒有現在這麼慘。」面對冷盤，他沒有要求同仁一味衝業績，而是把棒球場上的「板凳哲學」帶進店頭。

他會鼓勵業務，現在整個環境都不好，就像不能上場打擊的球員，「板凳球員也要每天訓練，把自己維持在最好的狀態，因為你不知道機會什麼時候會來。」他認為，景氣低迷時，更重要的是留在市場，只要能熬過低潮，等競爭者退出後，留下來的人反而有更多機會。

▲蔡昆祥辦公桌上有多顆簽名球，他也把棒球精神延續到房仲工作。（圖／記者張雅雲攝）

因此，他也調整店頭經營策略。過去成交案件約9成以買賣為主，如今租賃案件已提高到一半以上，雖然租賃服務費較低，但成交速度較快，至少能有基本收入，等待市場回溫。

蔡昆祥也把球隊的紀律帶進公司管理。他要求同仁守時、重視服裝儀容，因為在他眼中，專業往往從細節開始。「客戶約你看屋，如果是你自己遲到，第一印象就先扣分了。」

▲蔡昆祥小檔案。（AI協作圖／記者張雅雲製作，經編輯審核）

他也發現，棒球培養的不只是紀律，還有判斷能力。過去擔任外野手，要依投手、打者不同調整站位；現在面對客戶，也會依談吐、需求與互動方式，快速判斷對方類型，再選擇最適合的溝通方式。蔡昆祥坦言：「業績，其實就是解決客戶問題的能力。」

一路從球員走到店東，蔡昆祥認為，棒球帶給自己的從來不只是勝負，而是一種面對工作的態度。他笑說：「球員不能一直沉浸在昨天的全壘打，也不能一直記得昨天的三振；房仲也是如此，昨天被客戶拒絕，今天也要重新開始，才能迎接下一次機會。」

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