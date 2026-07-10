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北屯最貴運動中心開幕　房價驚現「3年前回檔價」

▲▼ 北屯國民運動中心 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲台中擁有首座擁有國際級滑冰場的「北屯國民暨兒童運動中心」正式開幕，人潮擠爆。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中造價最貴並首座擁有國際級滑冰場的「北屯國民暨兒童運動中心」正式開幕，成為區域繼「漢神洲際購物廣場」開幕後的最新地標，這波熱度也牽動14期、崇德生活圈的預售屋卡位戰，不過房仲表示成屋市場部分回到3年前價格。

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台中市運動局最新統計，台中市各運動中心使用人次由2023年的370萬人次，提升至2024年的400萬人次，2025年更創下450萬人次歷史新高。而「北屯國民暨兒童運動中心」總樓地板面積7308坪，規劃地上3層、地下3層，斥資約9.1億元，比過去號稱最貴的「北區運動中心」多了千萬元。

▲▼ 北屯國民運動中心 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲「北屯國民暨兒童運動中心」地下室設置中部規模最大室內滑冰運動競賽場館。（圖／翻攝自台中市政府）

「北屯國民暨兒童運動中心」地下室設置中部規模最大室內滑冰運動競賽場館，符合短道競速滑冰、冰上曲棍球、花式滑冰及冰壺等國際賽事要求，自6月底試營運一週起已吸引超過2萬人次進場體驗。

對此，春耕不動產14期旗艦店店長王裕榮表示：「北屯區人口總數已達31.8萬人，穩坐台中市第一大行政區，持續湧入的移居人潮使公共建設投入更顯迫切，對區域長期發展也具關鍵意義。」

他指出：「國運中心啟用後，將與現有運動公園、兒童專屬運動中心，以及鄰近洲際棒球場和建設中的台中巨蛋相互串聯，發展北台中新的生活圈。」

▲▼ 北屯國民運動中心 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲北屯國民暨兒童運動中心所在的11期崇德生活圈，中古屋市場以屋齡10年左右、3房為主力。（圖／翻攝自台中市政府）

據統計，北屯區近一年成交價每坪46.04萬元，新屋成交價每坪56.58萬元，且涵蓋多個重劃區，區域房價落差不小，而北屯國民暨兒童運動中心所在的11期崇德生活圈，向北可至漢神洲際百貨，向南則連結中友百貨、一中商圈與中國醫藥大學等區域。

台灣房屋信實崇德店長明而康表示：「崇德生活圈中古屋市場以屋齡10年左右、3房為主力，屋主售屋通常是為換屋、也因此讓價意願相對高，加上不少社區房價其實已回到3年前價位，都讓自住客覺得是時候可以出手了。」

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關鍵字：北屯運動中心台中滑冰場房市熱點崇德生活圈台中地標

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