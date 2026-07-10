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桃竹預售賣壓曝　草漯1908戶待售居冠

▲▼ 桃園客運園區,海悅總經理王俊傑 。（圖／記者項瀚攝）

▲預售買氣冷清，桃竹不少重劃區賣壓大 。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

預售買氣冷清，賣壓沉重！觀察桃園、新竹主要重劃區市況，草漯重劃區預售待售戶數最多，來到1908戶，且該區推案銷售率僅11.9%，壓力頗大。

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永慶統計，全台預售建案待售餘屋高達13.7萬戶，其中七都待售餘屋量就佔了11.5萬戶，賣壓沉重。假設去化速度與2025年相當，並以2025年全年預售交易量來換算，七都需要3.7年才能去化完成。

進一步觀察桃竹的重點重劃區，草漯重劃區預售待售戶數最多，來到1908戶；且該區推案銷售率僅11.9%，僅微幅高於新竹市縣治重劃區，賣壓頗為沉重。

▲▼ 。（圖／永慶提供）

▲桃園、新竹縣市重點重劃區預售建案累計至今待售餘屋。（圖／永慶提供）

《住展》雜誌發言人陳炳辰表示：「草漯重劃區賣壓確實沉重，新案也多，不少案子從熱潮時本要往每坪3字頭走，到這段冷氣團期間下修到25萬元，近期甚至再下探。」

總價方面，陳炳辰表示：「該區多不用千萬元產品，甚至近期新案喊出600多萬元，都是期望價格吸引力，不過整體的銷況上依舊冷淡，在地業者叫苦連天。」

陳炳辰說：「草漯重劃區買氣多出於低價置產與出租工業區就業族群為主，並以公寓產品勝於大樓而為區域較熱衷的產品，自然因為空間使用與性價比，也有全台主推平價宅的知名建商作品，不過在景氣低迷下，不易凝聚大量外來買盤，賣壓上與另一新興重劃區客運園區可謂桃園市的兩大難兄難弟。」

《591新建案》新聞公關課主任畢務潔指出，目前草漯重劃區區域線上仍有如「昕之丘」、「和境享見」、「京峰文學」等不少新案持續銷售，產品以2至3房首購住宅為主，2房產品偏多。

畢務潔表示：「草漯去化速度偏慢，主因並非價格問題，而是區域供給高於需求，由於區域近年推案量快速累積，在大量供給尚未完全消化、自住客吸收速度有限的情況下，市場競爭仍相當激烈。」

畢務潔補充：「相較A7等具交通優勢支撐的新興區域，草漯生活機能、大眾運輸仍處於發展階段，亦使得新案去化期明顯拉長、待售戶數上揚。」

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關鍵字：預售買氣冷清房市賣壓桃園新竹草漯

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