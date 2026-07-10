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賣不掉先出租？蛋白區屋主陷兩難　專家曝「3大關鍵」

▲▼壁癌,房屋漏水,鋼筋外露,中古屋買賣糾紛。（圖／記者姜國輝攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者姜國輝攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

房市交易降溫，不少屋主也面臨「賣不掉該怎麼辦」的抉擇。一名屋主表示，自己位於蛋白區的3房車位住宅，屋齡7年，過去曾自住並設籍6年多，日前委託銷售卻遲遲沒有進展。雖然沒有貸款壓力，但不想再持續整理空屋，煩惱究竟該改出租還是繼續賣。對此，信義房屋專家曝3大關鍵，不一定要急著降價。

原PO在「買房知識家」表示，房子位於蛋白區，為3房含車位產品，曾自住並設籍超過6年，「之前有掛賣且專任，但沒什麼進展，不想繼續打掃房子，（繳貸款沒有造成壓力），各位會建議：租出去？繼續賣？換房仲？該注意什麼？」

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不少網友認為，價格仍是成交最大關鍵，「沒有賣不出去的房子，只有賣不出去的價格」、「專任不認真賣，會不會是開價高於行情太多」、「若沒有資金需求，可以先出租，等市場好一點再賣。」也有人建議改簽一般約，增加曝光機會，「給3、4家房仲租售一起推」、「一般約比較容易增加買方接觸機會」、「租售同步進行也是一種方式」。

另外，也有不少人提醒出租並非沒有風險，「租客要非常慎選」、「便宜租反而可能吸引到不適合的租客」、「若怕管理麻煩，可以交由包租代管或房仲協助管理。」還有人提醒，若符合自用住宅資格，未來出售時應留意房地合一稅及相關免稅優惠，以免出租後影響適用資格。

專家建議「檢視開價」：別急著認定賣不掉

對此，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，目前市場確實較偏向買方，若物件銷售一段時間仍沒有明顯帶看或議價，屋主可先檢視開價是否偏離市場行情，而不是急著認定房子賣不掉。

他指出，若本身沒有資金壓力，也沒有急售需求，出租累積租金收益、等待市場量能回穩，也是可評估的策略之一。他建議，屋主應依自身資金需求、持有成本及換屋計畫綜合評估，「沒有絕對要出租或一定要降價出售，而是找到最符合自身需求的持有策略。」

關鍵字：房市蛋白區賣房出租信義房屋曾敬德

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