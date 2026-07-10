南科產值超車竹科＋中科　431公頃擴張催生住宅需求

▲台南市推動南科A～E、N、O等7大開發區，總開發面積約431公頃，持續擴充半導體產業發展腹地。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

南科腹地再擴大！台南市推進南科A~E、N、O等7大開發區，總開發面積達431公頃，打造完整半導體產業聚落與科技生活圈。信義房屋專家表示，南科2025年營業額已逼近3兆元，超越竹科與中科總和，園區效應從善化、新市一路外溢至永康、安南，甚至溪北地區。

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台南市長黃偉哲表示，近8年配合中央推動南部科學園區發展，已完成LM區開發、FG區區段徵收，並推動南科A~E、N、O等7大開發區都市計畫及區段徵收作業，同步辦理南科園區第四次通盤檢討，逐步建構完整產業腹地與宜居生活圈。

台南市都發局指出，南科A～E、N、O等7區目前正辦理區段徵收，總面積約431公頃。其中A、B區規劃約75公頃產業及相關產業支援用地，提供半導體供應鏈及高科技產業擴廠需求；D、E區規劃住宅及產業服務用地，引進金融、保險、零售、餐飲、研發及企業總部等機能；N、O區則延續LM、FG區發展成果，完善住宅、商業、學校、公園及公共設施配置，打造完整科技生活圈。

▲南科園區及其周邊特定區發展示意圖。（圖／台南市都發局提供）

信義房屋台南民生店協理張榮表示，南科2025年營業額已逼近3兆元，不僅連續2年成長率突破3成，更已超越竹科與中科營業額總和，顯示南科已成為全台半導體產業核心聚落。

張榮指出，產業持續擴張將帶動科技人才及供應鏈廠商進駐，住宅需求仍有剛性支撐，以南科為核心，第一圈善化、新市受惠最直接，近5年與舊台南市區房價差距已由約3成縮小至1~2成。

第二圈包括永康、安南也持續受惠。近年不少購屋族考量房價與通勤成本，轉向麻豆、佳里、七股、山上及新營等溪北地區，南科外溢效應逐漸擴大；舊市區北區、東區及安平五期等中高總價產品，同樣受科技人口移入帶動，市場需求穩定。

不過，張榮認為，購屋族負擔能力仍有上限，南科雖持續擴廠、產值成長，但房價已難重現前5年的大幅漲勢，預期未來市場將維持「價量俱穩」格局。目前首購族仍偏觀望，租屋市場維持熱絡，反而換屋族因售屋或股市獲利，支撐3000萬元以上住宅產品交易。

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