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昔「台中第一豪宅」易主　林烈堂故居土地整合破10億

▲▼ 林烈堂故居,台中舊城,柳川水岸,歷史建築,國際設計,MVRDV,中區,誠邑築 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲「昔日台中第一豪宅」之稱的林烈堂故居（中間綠屋頂）正式易主。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

有「昔日台中第一豪宅」之稱的林烈堂故居正式易主。位於台中市中區柳川西路、民權路口的林烈堂故居，基地歷經多年整合後，由誠邑築建設取得開發主導權，董事長沈瑞興證實，目前正在設計階段，未來將攜手荷蘭建築團隊MVRDV，以保留歷史建築精神的新舊融合方式開發。

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林烈堂為霧峰林家重要成員，故居落成於1935年，由日治時期總督府竹中平一郎設計，台灣建築師楊貽炳監造，採和洋折衷建築風格，宅邸建材高級、裝潢講究，包含彩色玻璃、木製工藝精雕細琢，加上基地坐擁柳川第一排，過去被譽為「台中第一豪宅」，也是台中舊城代表性私人宅邸之一。

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲林烈堂故居與鄰地包含加油站、洗車場土地已經完成過戶，共計19筆地號，規模已達近千坪、四面臨路。（圖／紀石圖創提供）

經查，該土地已經完成過戶，共計19筆地號，規模已經達近千坪且四面臨路，據了解，全案土地整合投入金額已超過10億元，將比照大型公共工程保存歷史建築的概念，規劃採「先遷移、後復位」方式，完整保留歷史記憶，再與新建築融合，成為全台舊城更新的重要示範案。

沈瑞興表示：「舊城區已很難找到如此完整且具歷史意義的大基地，希望未來不只是蓋一棟住宅，而是透過國際建築團隊設計，讓歷史建築與現代建築共存，成為柳川水岸的新地標。」

紀石圖創工作室負責人石漢傑分析：「中區大型土地整合案向來不易，不僅牽涉產權複雜、整合時間長，更因具文資價值建物而增加開發難度，因此近年能成功整合千坪基地的案例屈指可數。幾座指標個案基地都落在500坪上下。」

▲▼ 。（AI協作圖／記者陳筱惠製作，經編輯審核）

▲目前正在設計階段，未來將攜手荷蘭建築團隊MVRDV，以保留歷史建築精神的新舊融合方式開發。（AI協作圖／記者陳筱惠製作，經編輯審核）

以建商取得土地與價格來說，拆算每坪超過百萬元大關，石漢傑表示：「該千坪基地中，皆為高強度商業用地，實際建築基地落在883坪，若以10億元金額來說，每坪含金量高達120萬元。」

不過，在當前房市買氣趨緩、建商普遍放慢購地腳步之際，仍有業者願意投入超過10億元整合舊城核心土地，石漢傑說：「該案若未來結合國際建築設計、歷史建築保存與柳川水岸景觀，可望成為中區重要指標，也有機會帶動周邊老城區資產價值再提升。」

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關鍵字：林烈堂故居台中舊城柳川水岸歷史建築國際設計MVRDV中區誠邑築

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