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年收200萬！夜市老闆「想買第2間房」嘆1現象：怕不得已收掉

▲三倍券上路！少數攤商有收到　寧夏夜市三倍券使用率低。（圖／記者黃士原攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者黃士原攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

最近有夜市老闆求助，目前手上有一間自住房，還有650萬的貸款，身上現金有600萬，打算再買一間1500～2000萬的房子，不知道條件怎麼樣。信義房屋專家認為，若購屋規畫建立在「未來賣掉第一戶」或「兩戶都出租」等假設情境，仍須考量房市景氣循環、出售時間及出租空窗期等變數。

該名夜市老闆表示，他今年38歲、未婚，自住房的市值約1500萬，目前還有650萬的貸款。收入部分，年收200萬，手邊有600萬現金，沒有其他資產，想再買一間1500～2000萬的房子，不知道條件夠不夠。

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他也提出自己的擔憂，「因為是做夜市的，面臨現今社會人手不足的常態，如果真的不得已收掉了，只能去做月薪5萬的工作。」如果最後房貸繳不起，2年半後可以賣掉第一間房省稅金，或把兩間房都出租、回老家住。

貼文引發討論，「跟你想法一樣，我給自己壓力，這樣存了十間房」、「有自住房就好，剩下來的錢投資股票領股利，利滾利比買房收益高」、「高總價的房子，不適合出租，2年後房市也未必好賣，慎思」、「買房的用意是什麼？假設是投資，我覺得目前不適合。」

專家曝「最穩健做法」

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，銀行除了看收入，也會檢視收入來源的穩定性及負債比。若收入來自自營或現金交易，授信審核通常會比固定薪資族更嚴格，因此建議事前與銀行確認可貸額度，不宜等到簽約後才發現貸款不足。

曾敬德認為，若購屋規畫建立在「未來賣掉第一戶」或「兩戶都出租」等假設情境，仍須考量房市景氣循環、出售時間及出租空窗期等變數。若未來收入可能明顯下滑，建議保留較高的現金部位，並確認房貸支出不會過度壓縮生活現金流，才是較穩健的做法。

關鍵字：夜市老闆購屋房市房貸不動產自住出租

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