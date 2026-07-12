每月花11k租屋　40歲單身女「該買房嗎？」：錢大多投在股市

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

對不少現代人來說，買房並非人生必勾選項。但就有一名40多歲的單身女網友表示，她至今仍是租房族，現在有200萬可以當頭期款，是否該買房，還是繼續放在股市？對此，信義房屋專家認為，如果是自住、有需求，就不用想太多，可以先評估好每月房貸，並且確實養成儲蓄習慣，老了想轉租而買也行。

原PO在買房知識家表示，自己是40幾歲的單身女，一直都是租房，房租加電費一個月約1萬1左右，可能會持續單身，有買兩房+車位的想法。不過，有人建議她老了就去住榮民之家。她提到，目前自己把大部分錢投入股市中，但目前有200萬可以運用當頭期款，煩惱到底該不該買房。

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文引發討論，「我偏向買房，貸款跟房租每月要繳，差別房東不想租會趕妳，自己有房不怕」、「房租七千八超級便宜耶～如果是小套房的話，會想買兩房的比較有生活品質」、「負擔的起的話，就買，老了不一定租得到房」、「有錢住哪都行，沒錢住家裡也沒人照顧你」、「想你的需求是什麼就好，其他的都是次要。要區分開來。」

單身族勸買：不想再租房子了

其中，不少單身族分享自己的狀況，「我50+，四年前用150萬頭期買了一棟鄉下兩房。房貸2萬多，但目前已增值100多，可以說窮得只剩下房子了，哈哈！但是現在最大的樂趣就是自己裝潢房子」、「我也是單身，年齡54歲，在今年4月買了個800多萬的房子，為何買？因為不想租房子了。」

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德認為，如果是自住、有需求，就不用想太多，租房、買房沒有哪邊比較好，要不要買房，主要是個人財務考量和需求。他建議，如果真的有想買房，每個月房貸不要超過收入1/3；若想繼續租房，就要有良好儲蓄習慣，以防年紀大了難租到房子，想轉租而買也有退路。