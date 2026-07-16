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北大特區房價穩　在地房仲：「三鶯線補漲效應」要來了

▲▼ 北大特區 。（圖／東森房屋提供）

▲不少重劃區持續面臨壓力，但北大特區卻展現相當強的抗跌韌性。（圖／東森房屋提供）

記者項瀚／台北報導

在央行第七波房市管制實施近2年後，不少重劃區持續面臨壓力，但北大特區卻展現相當強的抗跌韌性。在地房仲觀察，北大特區雖然成交量縮減，但房價沒有修正，屋主惜售心態濃厚，加上捷運三鶯線通車，區域發展利多逐步發酵，後市值得期待，預期出現補漲效應。

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東森房屋三峽加盟店東廖麟鑫表示，自央行919打房措施上路後，北大特區「量縮價穩」，雖然整體成交件數減少，但屋主並未出現降價求售或拋售情形，因此房價始終維持平穩，幾乎沒有明顯修正。

他表示，捷運三鶯線是支撐區域房價的重要因素，這1~2年原本應有的捷運增值效應，剛好抵銷了房市景氣降溫帶來的壓力，因此價格維持穩定，隨房市大環境逐漸穩定，北大特區也預期將迎來補漲效應。

廖麟鑫指出，三鶯線不僅大幅提升交通便利性，也串聯新北市美術館、三峽老街、鶯歌老街等重要觀光據點，近期搭配大型光雕展演、煙火活動等，更吸引大量外地民眾湧入，明顯提升三峽的能見度與觀光人潮，隨著人流增加，商機也將逐步形成，未來將吸引更多店家與人口進駐，帶動區域居住需求持續提升。

另一方面，目前三峽可供開發的新案已相當有限，新增供給不多，在供給受限、需求逐步增加的情況下，未來房價具備補漲空間，尤其過去2年因打房政策壓抑漲勢，隨著捷運利多逐步發酵，後市表現更值得期待。

▲▼ 北大特區 。（圖／東森房屋提供）

▲北大特區中古屋委售量不多，屋主普遍抱持惜售態度。（圖／東森房屋提供）

至於中古市場供給面，廖麟鑫表示，北大特區中古屋委售量不多，屋主普遍抱持惜售態度，甚至部分鄰近捷運站的物件已開始調整開價，反映市場對捷運通車後發展仍具有高度信心。

房價方面，廖麟鑫表示，目前北大特區屋齡約15至20年的大樓產品，每坪成交行情約45至50萬元，由於當年規劃的產品公設比較低，加上社區規劃完善、公共設施豐富等等，因此市場接受度依舊相當高。新案市場方面，目前預售案成交單價普遍站穩6字頭，過去小坪數產品甚至曾創下每坪70萬元成交紀錄，顯示市場對新屋產品仍具高度認同。

廖麟鑫表示，北大特區兼具完整街廓、公園綠地、大學城生活環境與成熟生活機能，如今再加上三鶯線正式加入捷運路網，不僅提升居民通勤便利性，也為區域帶來更多觀光與商業發展契機，在供給有限、交通建設等因素下，北大特區房市仍具長線發展潛力，價格可望穩健向上。

▲▼ 北大特區 。（圖／東森房屋提供）

▲廖麟鑫表示，北大特區房市仍具長線發展潛力，價格可望穩健向上。（圖／東森房屋提供）

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關鍵字：三峽北大特區捷運三鶯線房仲房價東森房屋廖麟鑫

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